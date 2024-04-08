Петр Воробьев: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. Команда умеет грамотно играть от обороны, Исаев пришелся ко двору. У них каждый знает, что должен делать на льду»
Петр Воробьев считает «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина-2024.
Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф Кубка Гагарина.
«Сейчас «Локомотив» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина. Во многих знаковых турнирах побеждает команда, хорошо играющая от обороны.
Достаточно вспомнить, как в полуфинале чемпионата мира (2019 года – прим. Sports) сборная России проиграла финнам со счетом 0:1. Анттила забил, после чего сборная Финляндии просто грамотно играла в обороне, несмотря на грозные атаки нашей команды.
«Локомотив» умеет грамотно играть от обороны, у них хорошие защитники. Исаев пришелся ко двору, играет просто прекрасно. У них каждый хоккеист знает, что он должен делать на льду, они не суетятся и умеют спокойно доводить матчи до победы», – сказал бывший тренер «Локомотива» Петр Воробьев.
Если серия ММГ - Автомобилист затянется до 4-2 (что наиболее вероятно), то закончится 13 апреля, у победителя будет время оклематься и восстановится, а вот Локомотив за 9 дней может потерять тонус, что может повлиять на пару игр финала.
Так что я бы поостерегся с прогнозами.