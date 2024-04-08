Петр Воробьев считает «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина-2024.

Сегодня команда тренера Игоря Никитина обыграла «Трактор» (4-0, 3:0 в четвертой игре) и вышла в финал плей-офф Кубка Гагарина.

«Сейчас «Локомотив» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина. Во многих знаковых турнирах побеждает команда, хорошо играющая от обороны.

Достаточно вспомнить, как в полуфинале чемпионата мира (2019 года – прим. Sports) сборная России проиграла финнам со счетом 0:1. Анттила забил, после чего сборная просто грамотно играла в обороне, несмотря на грозные атаки нашей команды.

«Локомотив» умеет грамотно играть от обороны, у них хорошие защитники. Исаев пришелся ко двору, играет просто прекрасно. У них каждый хоккеист знает, что он должен делать на льду, они не суетятся и умеют спокойно доводить матчи до победы», – сказал бывший тренер « » .