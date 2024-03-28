Петр Воробьев о сыне: «Илья превзошел меня, во многих вещах обогнал. Он выигрывал трофеи в гораздо меньшем возрасте, был тренером сборной России»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Илья Воробьев Петр Воробьев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Петр Воробьев высказался о назначении своего сына Ильи тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

– Петр Ильич, после сезона-2004/05 вы могли возглавить ЦСКА, но не сложилось. Вы можете рассказать об этой истории?

– Это было так давно, что все уже стерлось из памяти. Разговоры, какие-то шевеления между мной и ЦСКА тогда действительно были, но не более того.

– Спустя почти 20 лет ваш сын возглавил ЦСКА. Можно ли назвать это судьбой, что кто-то из семьи Воробьевых все-таки возглавил армейский клуб?

– Илья не то что пошел по моим стопам, он превзошел меня. Илья выигрывал трофеи в гораздо меньшем возрасте, чем я тогда. Он был тренером сборной России, мне же занять такую должность так и не удалось. Во многих вещах Илья меня обогнал.

– Советовался ли Илья с вами, когда ему поступило предложение от ЦСКА?

– Нет, не советовался. Это раньше так было принято, сейчас же все идет через агентов, которые ищут варианты работы и предлагают их своему клиенту.

Последний раз мы созванивались, когда Илья поздравлял маму с днем рождения. Я тогда спросил у него насчет работы, он ответил: «Пока только разговоры».

– Какой самый главный совет вы ему дадите?

– Ему очень важно сейчас подобрать правильных помощников. Есть такая еврейская мудрость, которая гласит: «Человеку в жизни должно повезти три раза: от кого родиться, у кого учиться и на ком жениться».

Я не то что следовал советам, но мне повезло, что прошел все эти ступени правильно и четко. Мне помогала семья во многих ситуациях, особенно, когда приходилось заканчивать профессиональную карьеру хоккеиста. Поэтому Илье важно собрать вокруг правильных помощников, которые будут помогать ему в трудных ситуациях, – сказал заслуженный тренер России Петр Воробьев.

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3 комментария
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Пётр Ильич Легенда, мало кто из тренеров достиг его уровня

А сборную и Ротенберг тренировал, это вообще не показатель в нынешних реалиях
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Неа, не превзошёл.
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