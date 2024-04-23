Болельщики «Эдмонтона» выбросили на лед 1131 кепку после хет-трика Хаймана в ворота «Лос-Анджелеса». На игре было 18 347 человек

Теги болельщики Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Зак Хайман Хоккей

Болельщики «Эдмонтона» выбросили на лед 1131 кепку после 3-го гола Зака Хаймана.

Форвард «Ойлерз» набрал 4 (3+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). Его признали первой звездой встречи. 

Зак Хайман стал 4-м игроком в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф.

После того как Хайман на 46-й минуте забил свой третий гол в этом матче, болельщики «Ойлерз» забросали лед кепками – всего насчитали 1131 штуку. На матче присутствовало 18 347 зрителей.

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5 комментариев
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Конор всегда знает где будет этот парень а большего и не надо. Лишь бы ... был рядом)))
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типа остальные жмоты?)
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Ответ Dimash Balatayev
типа остальные жмоты?)
Долетает только с первых рядов)
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