Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне НХЛ. Он повторил рекорд Хоу для игроков в возрасте 40+ лет на таком отрезке

Кори Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне и повторил рекорд Хоу.

Форвард «Лос-Анджелеса » Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга » (3:2).

На счету 40-летнего канадца стало 11 (7+4) очков в 10 играх в сезоне при полезности «+4».

7 шайб в стартовых 10 матчах в сезоне – повторение рекорда НХЛ для игроков в возрасте 40 или более лет. Он был установлен Горди Хоу (1969/70).

В 1402 играх в рамках регулярок на счету Перри 946 (455+491) баллов.