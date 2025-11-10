Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне НХЛ. Он повторил рекорд Хоу для игроков в возрасте 40+ лет на таком отрезке
Кори Перри забросил 7 шайб в первых 10 играх в сезоне и повторил рекорд Хоу.
Форвард «Лос-Анджелеса» Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2).
На счету 40-летнего канадца стало 11 (7+4) очков в 10 играх в сезоне при полезности «+4».
7 шайб в стартовых 10 матчах в сезоне – повторение рекорда НХЛ для игроков в возрасте 40 или более лет. Он был установлен Горди Хоу (1969/70).
В 1402 играх в рамках регулярок на счету Перри 946 (455+491) баллов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
