Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Даллас» – с «Вегасом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»

Теги результаты матчей Айлендерс Торонто Бостон Каролина Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Хоккей

«Бостон» примет «Торонто» в матче Кубка Стэнли.

«Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Даллас» – с «Вегасом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд 

Бостон – Торонто
Дата проведения
23 апреля, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Каролина – Айлендерс
Дата проведения
23 апреля, 02.30, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Даллас – Вегас
Дата проведения
23 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
23 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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26 комментариев
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Конечно же за Бостон, смотреть вылет Торонто это одно из самых приятных частей плей-офф
+12
-3
+9
Мишки, не подведите!!! Кузе и Романову достойной игры. Западу поддержать почин винипухов и жуков.
+7
-1
+6
Ответ bes_na_tatami
Анже с Дрю должны ещё разок подальше пройти, закат карьеры, нужно напрячься
Команда у них монструозная была когда то 10 лет назад
+2
0
+2
"Эдмонтон Ойлерс" с 1990 года не может выиграть первый домашний матч в плей-офф. Надеюсь сегодня эта серия прервется.
Let’s go Oilers!
+7
-6
+1
Бостон выиграет (счет в серии) - Торонто 2-0
Каролина - Острова 1-1
Даллас-Вегас 1-0
Эдмонтон-ЛА 1-0
+3
-2
+1
За красивый хоккей.
+2
-1
+1
Не знаю почему, буду болеть за Даллас.
+2
-1
+1
Анже с Дрю должны ещё разок подальше пройти, закат карьеры, нужно напрячься
+3
-2
+1
Неба утреннего стяг
В жизни важен первый шаг
Слышишь:реют над страною
Ветры яростных атак!

И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Коннор- такой молодой
И юный Июнь впереди!
+2
-1
+1
За листьев, ураганы, звëзд и нефть!
+1
0
+1
Ответ Sonnyanderson
Там пишут стоун сыграет. До коле, господа?)
До следующего апреля;)
0
0
0
Ответ Badagoshka
Команда у них монструозная была когда то 10 лет назад
да, центральная ось была такой, которую я нигде в лиге больше не видел. Копитар- Ричардс- Картер- Столл. В игре от ЕА спортс это были оверы 89-89-89 и 82 вроде
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Ответ Nuteruoli
"Эдмонтон Ойлерс" с 1990 года не может выиграть первый домашний матч в плей-офф. Надеюсь сегодня эта серия прервется. Let’s go Oilers!
Нужно продолжать традиции!
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Ответ Костя Кот
Ну Мешки эти сегодня полную авоську накидают.
Так-то мне обе команды не симпатичны. Но если пройдет Бостон, то пусть дойдёт до финала и там проиграет Ванкуверу. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Только не мишки, а мешки)
Ну Мешки эти сегодня полную авоську накидают.
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Самая душераздирающая ситуация в Эдмонтоне. Макдэвиду много лет, и все прошлые звезды клуба дают понять, что в его возрасте уже брали чашки гроздьями. Доколе, мол. Драйзайтль психовал по этому поводу еще в прошлом розыгрыше. Ситуация кипения серьезная. Либо возьмут чашку, либо сорвет крышку.
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За честное судейство. После первой игры серии, это единственное о чем попрошу.
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Let’s Go ⛽⛽⛽
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Бостон и Эдмонтон точно выиграют, по остальным вообще не понятно
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За Конора с детства. Эдмонтон даёшь чашку
+2
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0
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