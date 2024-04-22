Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Даллас» – с «Вегасом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»

«Бостон» примет «Торонто» в матче Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будет противостоять «Лос-Анджелесу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-0

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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