Кубок Стэнли. «Бостон» примет «Торонто», «Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Даллас» – с «Вегасом», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»
«Бостон» примет «Торонто» в матче Кубка Стэнли.
«Каролина» сыграет с «Айлендерс», «Даллас» – с «Вегасом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.00, «TD Garden»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 02.30, «PNC Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Let’s go Oilers!
Каролина - Острова 1-1
Даллас-Вегас 1-0
Эдмонтон-ЛА 1-0
В жизни важен первый шаг
Слышишь:реют над страною
Ветры яростных атак!
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Коннор- такой молодой
И юный Июнь впереди!