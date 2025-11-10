Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У него 5+6 в 16 играх в сезоне

Валерий Ничушкин сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин ассистировал при обеих шайбах Нэтана Маккиннона в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (5:4 ОТ).

На счету 30-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+2».

Сегодня Ничушкин (16:28, «минус 1») остался без бросков в створ, допустил 2 потери и получил малый штраф во втором периоде.