Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»
Владимир Плющев критически оценил трансферную политику «Авангарда».
«Для меня сюрприз, как десятки трансферов «Авангард» вписывает в так называемый потолок зарплат! Идет какое-то жонглирование цифрами и месяцами, КХЛ, как обычно, спит. Но там навскидку должны были быть пробиты не один потолок, а два-три.
Но я отдам должное Буше. В отличие от других тренеров-легионеров он хотя бы не кокетничает и честно говорит, что приехал сюда не развивать игроков, а выигрывать трофеи. Это правда – команда, несмотря на десятки трансферов, играет в 11 форвардов, причем молодой и талантливый защитник Гуляев вынужден затыкать дыры в нападении.
В итоге это в «Магнитке» или в «Салавате» молодые развиваются пачками и берут титулы лучших новичков – Федоров, Жаровский, Вязовой, Сиряцкий и так далее. В «Авангарде» все наоборот – воспитанники сидят в глухом запасе, идет перебор легионеров и возрастных российских хоккеистов.
Спрашивается, зачем при таком курсе Омску вся его дорогостоящая вертикаль? Зачем рекордный бюджет клуба ВХЛ «Омские Крылья» с выписанными за миллионы франкоканадскими друзьями Буше, веселящими всю лигу? Зачем академия?» – сказал заслуженный тренер России.