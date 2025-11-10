Плющев о селекции «Авангарда»: «Там должны были быть пробиты 2-3 потолка, а не один. КХЛ, как обычно, спит. Молодые в глухом запасе – и зачем вся дорогостоящая вертикаль?»

Владимир Плющев: «Авангард» уже пробил 2-3 потолка зарплат своими трансферами.

Владимир Плющев критически оценил трансферную политику «Авангарда».

«Для меня сюрприз, как десятки трансферов «Авангард» вписывает в так называемый потолок зарплат! Идет какое-то жонглирование цифрами и месяцами, КХЛ , как обычно, спит. Но там навскидку должны были быть пробиты не один потолок, а два-три.

Но я отдам должное Буше. В отличие от других тренеров-легионеров он хотя бы не кокетничает и честно говорит, что приехал сюда не развивать игроков, а выигрывать трофеи. Это правда – команда, несмотря на десятки трансферов, играет в 11 форвардов, причем молодой и талантливый защитник Гуляев вынужден затыкать дыры в нападении.

В итоге это в «Магнитке» или в «Салавате » молодые развиваются пачками и берут титулы лучших новичков – Федоров, Жаровский, Вязовой, Сиряцкий и так далее. В «Авангарде » все наоборот – воспитанники сидят в глухом запасе, идет перебор легионеров и возрастных российских хоккеистов.

Спрашивается, зачем при таком курсе Омску вся его дорогостоящая вертикаль? Зачем рекордный бюджет клуба ВХЛ «Омские Крылья» с выписанными за миллионы франкоканадскими друзьями Буше, веселящими всю лигу? Зачем академия?» – сказал заслуженный тренер России.