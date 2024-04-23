Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф. В списке также Гретцки, Курри и Андерсон
Зак Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф.
Форвард «Ойлерс» набрал 4 (3+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). Его признали первой звездой встречи.
До него 3 игрока клуба из Альберты записывали в актив хет-трик в первом матче первого раунда. На старте плей-офф отличались Уэйн Гретцки (1983 год), Яри Курри (1984) и Гленн Андерсон (1988).
Напомним, что 31-летний нападающий стал 3-м снайпером в регулярном чемпионате, установив личный рекорд по голам (54 в 80 играх).
Хет-трик в плей-офф стал для него первым за карьеру в лиге.