Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф. В списке также Гретцки, Курри и Андерсон

Зак Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф.

Форвард «Ойлерс» набрал 4 (3+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (7:4, 1-0). Его признали первой звездой встречи.

До него 3 игрока клуба из Альберты записывали в актив хет-трик в первом матче первого раунда. На старте плей-офф отличались (1983 год), (1984) и (1988).

Напомним, что 31-летний нападающий стал 3-м снайпером в регулярном чемпионате, установив личный рекорд по голам (54 в 80 играх).

Хет-трик в плей-офф стал для него первым за карьеру в лиге.