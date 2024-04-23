Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф. В списке также Гретцки, Курри и Андерсон

Теги рейтинги Эдмонтон Лос-Анджелес Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Гленн Андерсон Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман – 4-й игрок в истории «Эдмонтона» с хет-триком на старте плей-офф.

Форвард «Ойлерс» набрал 4 (3+1) очка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). Его признали первой звездой встречи. 

До него 3 игрока клуба из Альберты записывали в актив хет-трик в первом матче первого раунда. На старте плей-офф отличались Уэйн Гретцки (1983 год), Яри Курри (1984) и Гленн Андерсон (1988). 

Напомним, что 31-летний нападающий стал 3-м снайпером в регулярном чемпионате, установив личный рекорд по голам (54 в 80 играх). 

Хет-трик в плей-офф стал для него первым за карьеру в лиге. 

4 комментария
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Как же его прокачал Макди
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Хейман конечно проводит сезон всей жизни! Макси качает его до уровня топ страйкера из старательного работящего напа.
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Заку тупо повезло и если бы не 1-й хет-трик, то звездой признали бы МакДи, который все сделал для взятия ворот, в то время, как сам Хайман чуть не запорол атаку неточной передачей, да и голы его красивыми никак не назовешь, так, наковырял...
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Ну, что в этот раз нефтянка покажет зачем им такие забивалы в команде или опять весь пар в грудок?
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