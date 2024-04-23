Хайман о 5 передачах Макдэвида с «Лос-Анджелесом»: «Осталось 95 до 100. Он особенный игрок – контролирует игру и создает для нас моменты»

Зак Хайман высоко оценил игровые качества Коннора Макдэвида в НХЛ.

Капитан « » сделал ассистентский пента-трик в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0).

27-летний канадец стал первым игроком лиги, кому удалось такое достижение в XXI веке.

Зак Хайман забил 3 гола в этом матче – все с передач Макдэвида.

«Ему осталось 95 до 100. Очевидно, что он особенный игрок. Когда он так играет, он контролирует игру. Ему не нужно забивать, он просто создает моменты для всех, и он трижды сделал это для меня. Он делает это весь год, вот так он играет», – сказал .

Ранее Коннор Макдэвид стал четвертым игроком в истории , сделавшим 100+ голевых передач за один сезон регулярки.