Хайман о 5 передачах Макдэвида с «Лос-Анджелесом»: «Осталось 95 до 100. Он особенный игрок – контролирует игру и создает для нас моменты»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман высоко оценил игровые качества Коннора Макдэвида в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал ассистентский пента-трик в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). 

27-летний канадец стал первым игроком лиги, кому удалось такое достижение в XXI веке.

Зак Хайман забил 3 гола в этом матче – все с передач Макдэвида. 

«Ему осталось 95 до 100. Очевидно, что он особенный игрок. Когда он так играет, он контролирует игру. Ему не нужно забивать, он просто создает моменты для всех, и он трижды сделал это для меня. Он делает это весь год, вот так он играет», – сказал Зак Хайман

Ранее Коннор Макдэвид стал четвертым игроком в истории НХЛ, сделавшим 100+ голевых передач за один сезон регулярки. 

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3 комментария
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Зак прямым текстом признался, что МакДи его жестко прокачивает. Молодец, что не зазнается
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Да уж, цени момент, Хайман! Никто, кроме Волшебника не смог бы так прокачать твою стату.
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А заветный кубок все никак не дается.
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