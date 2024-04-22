Сушинский о 3-й победе «Металлурга»: «О Разине-чемпионе можно будет говорить только после завершения серии. Это финал, никто не отдаст трофей просто так»

Максим Сушинский прокомментировал результат 3-й игры «Локомотива» и «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска одержал победу благодаря голу в овертайме (2:1) и ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-0.

«Это финал, и никто не отдаст трофей просто так. «Металлург» приблизился к кубку, да, но не думаю, что « » так просто отдаст.

С чем бы связал успех «Магнитки» в серии? Это хоккей, так бывает. До этого «Локо» 4-0 в серии «Трактор» смел, а Челябинск 4-0 «Динамо» обыграл. О Разине-чемпионе можно будет говорить только после того, как он закончит серию, не раньше. Сейчас еще рано, пока счет в серии только 3-0, все может быть», – сказал бывший игрок « » .