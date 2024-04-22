Сушинский о 3-й победе «Металлурга»: «О Разине-чемпионе можно будет говорить только после завершения серии. Это финал, никто не отдаст трофей просто так»

Теги Металлург Мг Локомотив Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Максим Сушинский прокомментировал результат 3-й игры «Локомотива» и «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска одержал победу благодаря голу в овертайме (2:1) и ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-0.

«Это финал, и никто не отдаст трофей просто так. «Металлург» приблизился к кубку, да, но не думаю, что «Локомотив» так просто отдаст.

С чем бы связал успех «Магнитки» в серии? Это хоккей, так бывает. До этого «Локо» 4-0 в серии «Трактор» смел, а Челябинск 4-0 «Динамо» обыграл. О Разине-чемпионе можно будет говорить только после того, как он закончит серию, не раньше. Сейчас еще рано, пока счет в серии только 3-0, все может быть», – сказал бывший игрок «Металлурга» Максим Сушинский.

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3 комментария
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Не лукавь Максим! Это приговор
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Ну конечно по одной шайбе забивать,игру не вытянуть.
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удачный вратарь у магнитки второй Кошечкин
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