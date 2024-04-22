Андрей Разин поздравил игроков «Металлурга» после 3-й игры с «Локомотивом».

Клуб из Магнитогорска обыграл ярославскую команду в овертайме (2:1 ОТ) и ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-0.

«Ребятки, молодчики, проявили характер. Когда было тяжело, не запаниковали, самое главное.

Знаете, шаг сделали. Сейчас главное – восстановиться и еще один шаг сделать. С победой», – сказал .