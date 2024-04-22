Разин – игрокам «Металлурга» после победы над «Локомотивом»: «Молодчики, проявили характер, не запаниковали. Главное – восстановиться и еще один шаг сделать»
Андрей Разин поздравил игроков «Металлурга» после 3-й игры с «Локомотивом».
Клуб из Магнитогорска обыграл ярославскую команду в овертайме (2:1 ОТ) и ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-0.
«Ребятки, молодчики, проявили характер. Когда было тяжело, не запаниковали, самое главное.
Знаете, шаг сделали. Сейчас главное – восстановиться и еще один шаг сделать. С победой», – сказал Разин.
Искренне желаю Магнитогорску закрыть серию в четвёртом матче. Ибо всегда должна побеждать ИГРА, а не окопы! Вперёд, Магнитка!
Мало кто верил, что Металлург поведет 3:0 в финале против Локо, команде, казалось, без видимых изъянов. Утверждение, что Локо после длительной паузы якобы немного растерял свой игровой тонус, в пользу бедных. Это проблема тренеров и команды.
Ну, а Магнитка, молодчики!
Где-то повезло, но это хоккей!
Так что, вот так оно выходит
Просто я пока себя не хочу тешить заранее выигранным Кубком, а то история - она такая, блин, штука)