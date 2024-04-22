Разин – игрокам «Металлурга» после победы над «Локомотивом»: «Молодчики, проявили характер, не запаниковали. Главное – восстановиться и еще один шаг сделать»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Андрей Разин поздравил игроков «Металлурга» после 3-й игры с «Локомотивом».

Клуб из Магнитогорска обыграл ярославскую команду в овертайме (2:1 ОТ) и ведет в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-0.

«Ребятки, молодчики, проявили характер. Когда было тяжело, не запаниковали, самое главное.

Знаете, шаг сделали. Сейчас главное – восстановиться и еще один шаг сделать. С победой», – сказал Разин

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24 комментария
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Ну что тут скажешь, молодцы Магнитогорск! Но какой же Разин крутой! Разин превращается в топ тренера! Вывел в финал Магнитогорск и открыл талантливую молодёжь Силантьева, Канцерова, Набокова, Гребенкина, Смолина, Юрова.
Искренне желаю Магнитогорску закрыть серию в четвёртом матче. Ибо всегда должна побеждать ИГРА, а не окопы! Вперёд, Магнитка!
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Магнитка, не откладывай до пятницы то, что можно сделать в среду!
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Какой же хоккей непредсказуемый!
Мало кто верил, что Металлург поведет 3:0 в финале против Локо, команде, казалось, без видимых изъянов. Утверждение, что Локо после длительной паузы якобы немного растерял свой игровой тонус, в пользу бедных. Это проблема тренеров и команды.
Ну, а Магнитка, молодчики!
Где-то повезло, но это хоккей!
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+15
С Разиным Металург не прогадал -очень круто.
+12
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+11
Стоп, ребята, не надо давать нам третий кубок заранее! Это, конечно, нам, как болельщикам Металлурга, очень приятно читать, но нельзя списывать со счетов соперника никогда! Остался сделать лишь шаг, и этот шаг - будет самым тяжелым! Магнитка, болельщики - с победой нас! Держим кулачки 👊
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Чисто переиграл Никитина, вопросов нет, КГ у Ммг!
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С 3-м Кубком. Теперь у 3-х клубов по 3 кубка - ЦСКА, Ак Барс, Магнитка.
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Следующий матч будет крайне тяжелым для Металлурга, Локо выйдут умирать на льду. Магнитке нужно сконцентрироваться и супер надежно сыграть в обороне. Верю в команду!!!
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Похоже металлург пополнил клуб трёхкратных.
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Магнитка, с победой !
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Какой же Разин крутой.
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Удачи Металлургу, думаю четвертый матч будет крайне тяжелым
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Тяжелая победа. Нервный матч. Не сбавлять! Напролом за кубком!
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Лысый колдун
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Ответ Максим Седов
Ну что тут скажешь, молодцы Магнитогорск! Но какой же Разин крутой! Разин превращается в топ тренера! Вывел в финал Магнитогорск и открыл талантливую молодёжь Силантьева, Канцерова, Набокова, Гребенкина, Смолина, Юрова. Искренне желаю Магнитогорску закрыть серию в четвёртом матче. Ибо всегда должна побеждать ИГРА, а не окопы! Вперёд, Магнитка!
Уже превратился…
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Ответ Xell
Если б Воробьев не слил ЦСКА 3—1 два года назад. Кто то был бы Лидером КХЛ по кубкам)
Ничего Воробьёв не сливал ЦСКА по делу выиграл.
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Как я рад за тебя, Андрей! Столько лет тебе симпатизирую! Молодец!
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Какой же Разин Юрген Клопп, как болельщик из череповца низкий поклон Владимировичу, кубок этому джентельмену!!!
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Ответ Максим Седов
Ну что тут скажешь, молодцы Магнитогорск! Но какой же Разин крутой! Разин превращается в топ тренера! Вывел в финал Магнитогорск и открыл талантливую молодёжь Силантьева, Канцерова, Набокова, Гребенкина, Смолина, Юрова. Искренне желаю Магнитогорску закрыть серию в четвёртом матче. Ибо всегда должна побеждать ИГРА, а не окопы! Вперёд, Магнитка!
Ну и... вряд ли найдется тот кто был бы против того, чтобы уже подготовленный Мозякин стал главным тренером Ак Барса
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0
Ответ вован63
Похоже металлург пополнил клуб трёхкратных.
Если б Воробьев не слил ЦСКА 3—1 два года назад. Кто то был бы Лидером КХЛ по кубкам)
+3
-3
0
Ответ Максим Козлов
Стоп, ребята, не надо давать нам третий кубок заранее! Это, конечно, нам, как болельщикам Металлурга, очень приятно читать, но нельзя списывать со счетов соперника никогда! Остался сделать лишь шаг, и этот шаг - будет самым тяжелым! Магнитка, болельщики - с победой нас! Держим кулачки 👊
Не, ну отыграться с 0-3 можно, но это редкие случае по обе стороны океана. Но чтобы в финале с 0-3 камбэкнуть....а были ли случае за последние лет 50 такие?)
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Ответ Sergey Smolensky
Не, ну отыграться с 0-3 можно, но это редкие случае по обе стороны океана. Но чтобы в финале с 0-3 камбэкнуть....а были ли случае за последние лет 50 такие?)
За 50 лет?))) Если я не ошибаюсь, в 1942 году только Торонто выиграли Кубок Стэнли, уступая 0:3 в серии. Больше никто из тех, кто отыгрался в серии финала с 0:3 не выигрывал Кубок Стэнли, а таких было только пять финалов. Про остальные лиги сказать ничего не могу, не смотрю
Так что, вот так оно выходит
Просто я пока себя не хочу тешить заранее выигранным Кубком, а то история - она такая, блин, штука)
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