Игорь Никитин не считает, что «Локомотив» находится в критической ситуации.

Клуб из Ярославля проиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина, пропустив от « » в овертайме (1:2 ОТ).

– Это хоккей. Здесь особо объяснить… Не объяснишь. Готовимся к следующей игре.

– [Вы забили] два гола за 10 периодов. Почему так?

– Сопернику надо отдать должное – где‑то торопят, где‑то позиции недостаточно хорошие, вратарь здорово играет. Надо с самих себя спрашивать. Есть моменты. Я считаю, их достаточно. Работаем – дежурное слово. Надо забивать, согласен.

– Торопятся игроки?

– Может быть, если сильно хотеть, то шайба всё равно зайдет.

– После прошлого матча вы сказали, что «не будете ставить на зеро». Пришло время ставить на зеро сейчас?

– У нас команда «Локомотив» Ярославль. Поэтому персонально я никого обсуждать не хочу, пока идет плей‑офф.

– Ситуация критическая. Может быть, пора отходить от ваших схем?

– Ситуация не критическая. Задача такая же, как у Магнитогорска – выиграть следующий матч.

– В истории только одна команда выиграла серию со счета 0–3. У « » есть ресурсы?

– У нас нет задачи повторить подвиг. У нас задача простая – выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой‑то невыполнимый паззл. Не нужно повторять чьи‑то достижения. Нужно настроиться, отдохнуть и подготовиться к следующей игре, – сказал .