Никитин о 3-м поражении «Локомотива» в финале: «Ситуация не критическая. Задача такая же, как у «Металлурга» – выиграть следующий матч»
Игорь Никитин не считает, что «Локомотив» находится в критической ситуации.
Клуб из Ярославля проиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина, пропустив от «Металлурга» в овертайме (1:2 ОТ).
– Это хоккей. Здесь особо объяснить… Не объяснишь. Готовимся к следующей игре.
– [Вы забили] два гола за 10 периодов. Почему так?
– Сопернику надо отдать должное – где‑то торопят, где‑то позиции недостаточно хорошие, вратарь здорово играет. Надо с самих себя спрашивать. Есть моменты. Я считаю, их достаточно. Работаем – дежурное слово. Надо забивать, согласен.
– Торопятся игроки?
– Может быть, если сильно хотеть, то шайба всё равно зайдет.
– После прошлого матча вы сказали, что «не будете ставить на зеро». Пришло время ставить на зеро сейчас?
– У нас команда «Локомотив» Ярославль. Поэтому персонально я никого обсуждать не хочу, пока идет плей‑офф.
– Ситуация критическая. Может быть, пора отходить от ваших схем?
– Ситуация не критическая. Задача такая же, как у Магнитогорска – выиграть следующий матч.
– В истории только одна команда выиграла серию со счета 0–3. У «Локомотива» есть ресурсы?
– У нас нет задачи повторить подвиг. У нас задача простая – выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой‑то невыполнимый паззл. Не нужно повторять чьи‑то достижения. Нужно настроиться, отдохнуть и подготовиться к следующей игре, – сказал Никитин.
Но третий в серии и первый домашний матч надо было выигрывать.
Теперь все правильно говорит Никитин, забыть про финал до 4 побед и концентрироваться на конкретной игре.
Подобное в других лигах (именно в матчах за титул) провернули в Швейцарии (2022 г.) и в ECHL (2010).
Так что да, на 99% "Магнитка" - чемпион, хотя я был убежден до старта противостояния ровно в обратном.
Я поддерживаю свою команду и если Вам так смешно от этого, то мне Вас искренне жаль.