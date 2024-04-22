Никитин о 3-м поражении «Локомотива» в финале: «Ситуация не критическая. Задача такая же, как у «Металлурга» – выиграть следующий матч»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин не считает, что «Локомотив» находится в критической ситуации.

Клуб из Ярославля проиграл третий матч финальной серии Кубка Гагарина, пропустив от «Металлурга» в овертайме (1:2 ОТ). 

– Это хоккей. Здесь особо объяснить… Не объяснишь. Готовимся к следующей игре.

– [Вы забили] два гола за 10 периодов. Почему так?

– Сопернику надо отдать должное – где‑то торопят, где‑то позиции недостаточно хорошие, вратарь здорово играет. Надо с самих себя спрашивать. Есть моменты. Я считаю, их достаточно. Работаем – дежурное слово. Надо забивать, согласен.

– Торопятся игроки?

– Может быть, если сильно хотеть, то шайба всё равно зайдет.

– После прошлого матча вы сказали, что «не будете ставить на зеро». Пришло время ставить на зеро сейчас?

– У нас команда «Локомотив» Ярославль. Поэтому персонально я никого обсуждать не хочу, пока идет плей‑офф.

– Ситуация критическая. Может быть, пора отходить от ваших схем?

– Ситуация не критическая. Задача такая же, как у Магнитогорска – выиграть следующий матч.

– В истории только одна команда выиграла серию со счета 0–3. У «Локомотива» есть ресурсы?

– У нас нет задачи повторить подвиг. У нас задача простая – выиграть следующий матч. Если так относиться, то это не какой‑то невыполнимый паззл. Не нужно повторять чьи‑то достижения. Нужно настроиться, отдохнуть и подготовиться к следующей игре, – сказал Никитин.

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20 комментариев
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Похоже длинная пауза не пошла на пользу Локомотиву.
Но третий в серии и первый домашний матч надо было выигрывать.
Теперь все правильно говорит Никитин, забыть про финал до 4 побед и концентрироваться на конкретной игре.
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С другой стороны, а что Никитин должен был сказать? Сказал правильные слова.
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Не может тренер сказать всё пропало шансов нет 4 игра ещё не сыграна.Хочет внушить игрокам что надо играть до конца выиграть следующий матч,а там будь что будет.
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Ответ Sergey Smolensky
Ну, 0-3 отыграть в финале - такое практически невозможно, шансов 99.9%. Ну зато, если отыграешься - это будет историческая хня, потому что такое даже за океаном было аж до войны ВОВ
В 1942-м "Мэйпл Ливз" отыгрались в серии с "Ред Уингз". Потом - уже не в финале - такое было только в 1975-м, 2010-м и 2014-м.
Подобное в других лигах (именно в матчах за титул) провернули в Швейцарии (2022 г.) и в ECHL (2010).
Так что да, на 99% "Магнитка" - чемпион, хотя я был убежден до старта противостояния ровно в обратном.
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Ответ Angryslon
Конечно порадуют. Через ...надцать лет 🤣🤣🤣
Вы можете меня стороной обходить? Нет?
Я поддерживаю свою команду и если Вам так смешно от этого, то мне Вас искренне жаль.
+4
-1
+3
Никитин такой же твердолобый как и Квартальнов при том что оба имеют тону негативного опыта но при этом не могут наступить на горло особмтвенной песне(отказаться от рельсы)
+4
-2
+2
Конечно шансы есть всегда, дай бог Локомотиву вытащить эту серию, но пока он не очень похож на победителя.
+3
-1
+2
Ответ Ренат Ильясов
В 1942-м "Мэйпл Ливз" отыгрались в серии с "Ред Уингз". Потом - уже не в финале - такое было только в 1975-м, 2010-м и 2014-м. Подобное в других лигах (именно в матчах за титул) провернули в Швейцарии (2022 г.) и в ECHL (2010). Так что да, на 99% "Магнитка" - чемпион, хотя я был убежден до старта противостояния ровно в обратном.
Да про плей-офф с 0-3 и в КХЛ был один случай, как раз в серии ЦСКА - СКА. Я же про финал говорил, это вообще лютое что-то. А крайний случай в НХЛ с 0-3 я помню хорошо....я просто болельщик Сан-Хосе)))
+1
0
+1
Ну, 0-3 отыграть в финале - такое практически невозможно, шансов 99.9%. Ну зато, если отыграешься - это будет историческая хня, потому что такое даже за океаном было аж до войны ВОВ
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0
Очередная Оптимиз ация?
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Ох, Игорь… ситуация то крайне критическая…
+1
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По неважному виду Валерича не особо верится,что он сам верит в то,что говорит в отличии от Андрея Запроса
+2
-2
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В этой паре болею за Локо. Объективно говоря, теперь шансов у вас нет. Ну хотя б не 4:0...Меняйте игру кардинально.
+2
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По ходу дела Никитин,говоря постоянно про следущую игру,сам уже Не верит и главное Не знает,что нужно сделать,чтобы перевернуть игру в серии.
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Ответ Empress
Молодец, Никитин! Не нужно в такой ситуации давать волю эмоциям и раздавать обещания. Все спокойно и размерено. Локо уже терять нечего. Именно поэтому это следующая игра. В правильном настрое. Я верю в команду и в 4 игру за Локо. Ребята обязательно порадуют своих болельщиков.
Конечно порадуют. Через ...надцать лет 🤣🤣🤣
+2
-2
0
Ответ Empress
Вы можете меня стороной обходить? Нет? Я поддерживаю свою команду и если Вам так смешно от этого, то мне Вас искренне жаль.
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