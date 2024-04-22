Вайсфельд высказался о незасчитанном голе «Локомотива»: «Очевидное положение «вне игры». Коньки Алексеева находились в зоне до приема шайбы»

Леонид Вайсфельд высказался о незасчитанном голе «Локомотива».

Эпизод произошел на 14-й минуте третьей игры серии плей-офф между « » и « » (0-2).

Нападающий ярославцев забросил шайбу. После этого главный тренер «Металлурга» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра судьи приняли решение не засчитывать шайбу.

«Было очевидное положение «вне игры», потому что коньки находились в зоне до приема шайбы.

Взятие ворот отменено верно», – сказал экс-арбитр Леонид Вайсфельд.