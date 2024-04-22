Вайсфельд высказался о незасчитанном голе «Локомотива»: «Очевидное положение «вне игры». Коньки Алексеева находились в зоне до приема шайбы»

Теги Металлург Мг Локомотив Леонид Вайсфельд видео КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Денис Алексеев Степан Никулин Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о незасчитанном голе «Локомотива».

Эпизод произошел на 14-й минуте третьей игры серии плей-офф между «Локомотивом» и «Металлургом» (0-2).

Нападающий ярославцев Степан Никулин забросил шайбу. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. После видеопросмотра судьи приняли решение не засчитывать шайбу.

«Было очевидное положение «вне игры», потому что коньки Дениса Алексеева находились в зоне до приема шайбы.

Взятие ворот отменено верно», – сказал экс-арбитр Леонид Вайсфельд.

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1 комментарий
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Да тут всё понятно..Локомотив просто не тащит..
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