Кэмпфер подписал контракт с «Аризоной» – двусторонний на год. «Ак Барс» хотел вернуть защитника
Стивен Кэмпфер подписал с «Аризоной» двусторонний контракт на год.
34-летний американец выступал за «Ак Барс» в сезоне-2021/22. Сообщалось, что казанский клуб хотел вернуть защитника.
Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 225 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 275 тысяч.
В прошлом сезоне Кэмпфер не играл в НХЛ. Он провел 59 матчей в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и «Тусон», набрав 29 (6+23) очков при полезности «минус 19». В 3 играх Кубка Колдера отметился 1 передачей.
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