Люзенков об 1:4 от «Локомотива»: «По содержанию игра нам понравилась, но была робость, что соперник именитый. С ним нельзя совершать глупые ошибки, которые приводят к голам»

Ярослав Люзенков прокомментировал поражение «Сибири» от «Локомотива».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Локомотива » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:4).

«Понимали, что «Локомотив» до этого проиграл две игры, нам тоже отступать некуда. В принципе, по содержанию игра нам понравилась. Единственное, с таким соперником нельзя совершать глупые ошибки, которые приводят к голам. Будем работать дальше.

Была робость, что соперник именитый. В третьем периоде силы у нас были. После первого и второго периодов сказали, что если мы не будем играть, соперник сам себе шайбу не привезет к воротам. Начало игры не удалось», – сказал Люзенков.