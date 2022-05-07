Кэмпфер не вернется в «Ак Барс» в следующем сезоне («Бизнес Online»)

Американский хоккеист решил уйти из .

Защитник уведомил казанский клуб, что не вернется в команду в следующем сезоне, об этом информирует «Бизнес Online».

У 33-летнего хоккеиста есть действующий контракт с казанцами на один год.

В «Ак Барсе» восприняли случившееся с пониманием и планируют разрешить ситуацию с хоккеистом без скандала с учетом поступка Кэмпфера, который в марте принял решение остаться в России и помогал «Ак Барсу» в плей-офф.

В минувшем регулярном чемпионате Кэмпфер набрал 30 (11+19) очков в 46 матчах. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 4 (2+2) балла в 6 играх.