Гераськин про 1:0 с «Локомотивом»: «Паники на последних секундах не было. Мы были на сто процентов уверены, что их гол не засчитают. Видели пас рукой»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Георгий Иванов Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (1:0, 2-0).

«Хорошо, что повели 2-0 в серии. Немного порадуемся, но нам нужно дальше играть.

На последних секундах на лавке не было никакой паники. Многие из ребят видели этот пас рукой, да и нам сразу подсказали. Видеотренер сказал нашим тренерам в наушник, что был пас рукой. Ждали, когда посмотрят и отменят шайбу. Мы были на сто процентов уверены, что гол не засчитают.

В обороне мы неплохо играем, вратарь тащит. Выигрываем, но есть что улучшать. В двух играх забили три голы. Моменты есть, но большинство нужно реализовывать, и тогда будет полегче», – сказал нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин.

Напомним, форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца второй игры серии плей-офф. После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната. 

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?

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