Гераськин про 1:0 с «Локомотивом»: «Паники на последних секундах не было. Мы были на сто процентов уверены, что их гол не засчитают. Видели пас рукой»

Игорь Гераськин подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (1:0, 2-0).

«Хорошо, что повели 2-0 в серии. Немного порадуемся, но нам нужно дальше играть.

На последних секундах на лавке не было никакой паники. Многие из ребят видели этот пас рукой, да и нам сразу подсказали. Видеотренер сказал нашим тренерам в наушник, что был пас рукой. Ждали, когда посмотрят и отменят шайбу. Мы были на сто процентов уверены, что гол не засчитают.

В обороне мы неплохо играем, вратарь тащит. Выигрываем, но есть что улучшать. В двух играх забили три голы. Моменты есть, но большинство нужно реализовывать, и тогда будет полегче», – сказал нападающий « » .

Напомним, форвард « » забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца второй игры серии плей-офф. После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?