Артем Батрак: «Локомотиву» не хватает остроты в атаке. Один гол за шесть периодов! Нужно срочно что-то менять»

Артем Батрак прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (1:0, 2-0).

«Главной проблемой для « » снова стало то, что «Металлург» – это крайне быстрая команда. Насколько хватит «Магнитки» – вопрос, но пока-то хватает, причем даже с запасом!

«Металлург» действует быстрее, они забрали основное оружие «Локомотива», их скорость. Где-то скорость равна, где-то – на стороне «Магнитки».

У «Локомотива» не получается выигрывать борьбу в углах так, как они это делали в предыдущих сериях. Тогда большинство подобных моментов заканчивалось именно тем, что хоккеисты «Локомотива» выскакивали на пятак. А теперь борьба проигрывается, и поэтому «Локомотиву» приходится очень много обороняться.

Что в первой игре, что во второй ярославцы блокировали очень много бросков. На это, разумеется, тратится много сил. Как результат – у «Локомотива» не было во второй игре быстрых отрывов. Был один выход один на один от и, может быть, шанс и при выходе «2 в 1» после длинной смены, когда «Локомотив» был прижат к своим воротам.

«Металлург» здорово обороняется. Причем оборона « » – это не только игра в своей зоне. Оборона «Магнитки» начинается с того, что они глушат атаки «Локомотива» в чужой зоне. Именно благодаря активному прессингу получился гол Алексея Маклюкова. Да, он в итоге не был засчитан, но этот гол был по делу, он абсолютно логично вытекал из хода игры. В том эпизоде «Локомотив» спас хороший запрос.

«Металлург» мало удаляется. У «Локомотива» за весь матч было всего две возможности поиграть в большинстве. Это само по себе немного, так еще и Илья Набоков действует идеально.

«Локомотиву» не хватает остроты в атаке. Один гол за шесть периодов! Ну, хорошо, еще один незасчитанный. Два – все равно мало. И хотя «Металлург» забил не сильно больше, «Локомотиву» [нужно] срочно что-то менять. Потому что если третью игру заберет «Металлург», это, можно сказать, станет концом серии», – написал комментатор Артем Батрак.