Мальцев считает, что Чернышев сильнее Тарасова: «Аркадий Иванович создал наш хоккей. Сборная СССР при Тарасове ничего не выиграла, а при Чернышеве побеждала во всех турнирах»

Теги сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Александр Мальцев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Мальцев назвал Аркадия Чернышева тренером номер один.

– Тренер номер один для вас – Аркадий Чернышев. Почему именно он? 

– Начнем с того, что Аркадий Иванович и создал наш хоккей. Выиграл все! С «Динамо» стал первым чемпионом СССР – в 1947-м. Со сборной спустя семь лет – первым чемпионом мира. Потом еще десять раз побеждал на мировых первенствах, завоевал четыре олимпийских золота. Ни у кого нет таких достижений!

Чернышев не только выдающийся тренер, но и замечательный человек. Для меня словно второй отец. Да он и любил игроков как своих детей. Все, кто с Аркадием Ивановичем поработал, ему благодарны.

– Чернышев как тренер сильнее Тарасова?

– Да. Между прочим, при Тарасове сборная СССР за три года ничего не выиграла. В 1958-м и 1959-м с чемпионатов мира привезла серебро, в 1960-м с Олимпиады – бронзу. Зато когда главным стал Чернышев, а Тарасов – его помощником, мы девять лет подряд побеждали на всех турнирах! Вот и ответ на ваш вопрос, – сказал экс-форвард московского «Динамо» и двукратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев
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Это факт. Тарасов - вообще сильно распиаренная фигура, при том, что Чернышов был на две головы сильнее как тренер. Золотая эпоха советского хоккея случилась именно при Чернышове
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Статистика подтверждает его слова.
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Ну сейчас ТАТ проснётся, прочитает и Мальцев превратится в обычного, бесполезного игрочишку, который ничего в хоккее не понимает
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Согласен с Мальцевым. Больше скажу: Мальцев лучше Харламова играл, но был медийно менее раскручен в конце 60- начале 70х.
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Для грамотного и адекватного хоккейного болельщика и знатока очевиден тот факт, что Тарасов был очень силён в самопиаре (хотя тогда такого термина не было), а так же чрезмерно самовлюблён. Ну а в 90е его пиаром как "отца русского хоккея" занялась его небезызвестная дочь которую он искусству саморекламы обучил сполна.
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К такому мнению стоит прислушаться. Для полноты картины нужно выслушать мнение и других спецов очевидцев той эпохи.
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Станислав Гридасов очень интересно об этом писал, кстати.
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Тарасов типичный деспот времен Сталинской эпохи: умри, но сделай. У меня есть материал, есть задание партии, не можешь играть иди работать в шахту, на завод. Тупейший тренер.
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У нас культ Тарасова.Про Чернышова просто забыли.Хотя он был главный тренер.Хотя армейцы будут поди за Тарасова,вот что скажут спартаковцы...Якушев например.
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Мальцев абсолютно прав.мЧернышрв - самый главный хоккейный тренер в истории СССР.
А про Тарасова многие писали что его главным оружием был трехэтажный мат, и больше по сути ничего.
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Ну тандем , если че
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Да прилёт срач Тарасов Чернышёв. Серия 3576.
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