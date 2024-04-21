Мальцев считает, что Чернышев сильнее Тарасова: «Аркадий Иванович создал наш хоккей. Сборная СССР при Тарасове ничего не выиграла, а при Чернышеве побеждала во всех турнирах»

Александр Мальцев назвал Аркадия Чернышева тренером номер один.

– Тренер номер один для вас – Аркадий Чернышев. Почему именно он?

– Начнем с того, что Аркадий Иванович и создал наш хоккей. Выиграл все! С «Динамо» стал первым чемпионом СССР – в 1947-м. Со сборной спустя семь лет – первым чемпионом мира. Потом еще десять раз побеждал на мировых первенствах, завоевал четыре олимпийских золота. Ни у кого нет таких достижений!

Чернышев не только выдающийся тренер, но и замечательный человек. Для меня словно второй отец. Да он и любил игроков как своих детей. Все, кто с Аркадием Ивановичем поработал, ему благодарны.

– Чернышев как тренер сильнее Тарасова?

– Да. Между прочим, при Тарасове сборная СССР за три года ничего не выиграла. В 1958-м и 1959-м с чемпионатов мира привезла серебро, в 1960-м с Олимпиады – бронзу. Зато когда главным стал Чернышев, а Тарасов – его помощником, мы девять лет подряд побеждали на всех турнирах! Вот и ответ на ваш вопрос, – сказал экс-форвард московского «Динамо» и двукратный олимпийский чемпион.