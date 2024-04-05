Александр Пашков: «Интерес к Гатиятулину удивляет – в «Тракторе» у него не получилось. «Ак Барс» – самый спорный вариант, заменить такую величину, как Билялетдинов, абсолютно невозможно»

Теги Ак Барс Сибирь ЦСКА Дмитрий Рябыкин Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Боб Хартли КХЛ Анатолий Тарасов Александр Пашков Анвар Гатиятулин Хоккей

Александр Пашков поделился мнением о тренерских перестановках в командах КХЛ.

– У Анвара Гатиятулина сразу три варианта продолжения карьеры – ассистент Ильи Воробьева в ЦСКА, главный в «Ак Барсе» или «Сибири». На ваш взгляд, какой вариант лучше всего подойдет этому специалисту?

– В таких случаях легендарный Анатолий Тарасов говорил – мол, иди сначала поработай с детьми, докажи! Честно говоря, если слухи верны, то такой интерес к Гатиятулину вызывает удивление. Все-таки в «Тракторе» у него не получилось. Странным получился и этап работы с Кудашовым в сборной и СКА.

На мой взгляд, самый спорный вариант – «Ак Барс». У Гатиятулина есть что-то общее с Зинэтулой Билялетдиновым – в частности, стремление играть от обороны, но в этой стилистике заменить такую величину, как Билялетдинов, абсолютно невозможно. Может быть, Казани сейчас, наоборот, нужно открутить гайки и сыграть в атакующий хоккей. Но вряд ли Гатиятулин будет его ставить.

Поэтому я бы вернулся к заветам и клубу Тарасова. Нужно трезво оценивать свои силы. После этапа невостребованности, на мой взгляд, было бы правильно пойти помогать Воробьеву в ЦСКА и постепенно восстанавливать свое имя. Рабочий вариант!

– Кого порекомендуете «Сибири»?

– После такого сложного сезона с тренерами-гастролерами Новосибирску нужна рабочая лошадка, которая очень хорошо знает регион и готова пахать. Напрашивается кандидатура Дмитрия Рябыкина, он много лет играл и работал в «Авангарде», воспринимается своим в Сибири. 

Знаю, что Боб Хартли считает этого специалиста своим учеником, причем одним из лучших. При всем специфическом отношении к Хартли, это серьезная рекомендация, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

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5 комментариев
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В Тракторе прямо скажем не зажег
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А почему фото Назарова к новости?)
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Вообще удивительно что ему предложили работу в КХЛ. АК Барс, ну видимо там оригинальные ребята
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У Анвара была хорошая оборона, ну и с вратарями везло. Нападения ноль, игра в большинстве просто боль. И постоянные удаления за нарушения численного состава. Причем за все годы его тренерства лично я прогресса в тренерском искусстве не наблюдал от слова совсем.
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Пашков молодец! Всегда все по делу
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