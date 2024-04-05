Александр Пашков: «Интерес к Гатиятулину удивляет – в «Тракторе» у него не получилось. «Ак Барс» – самый спорный вариант, заменить такую величину, как Билялетдинов, абсолютно невозможно»

Александр Пашков поделился мнением о тренерских перестановках в командах КХЛ.

– У Анвара Гатиятулина сразу три варианта продолжения карьеры – ассистент Ильи Воробьева в ЦСКА, главный в «Ак Барсе» или «Сибири». На ваш взгляд, какой вариант лучше всего подойдет этому специалисту?

– В таких случаях легендарный Анатолий Тарасов говорил – мол, иди сначала поработай с детьми, докажи! Честно говоря, если слухи верны, то такой интерес к Гатиятулину вызывает удивление. Все-таки в «Тракторе» у него не получилось. Странным получился и этап работы с Кудашовым в сборной и СКА.

На мой взгляд, самый спорный вариант – «Ак Барс». У Гатиятулина есть что-то общее с Зинэтулой Билялетдиновым – в частности, стремление играть от обороны, но в этой стилистике заменить такую величину, как Билялетдинов, абсолютно невозможно. Может быть, Казани сейчас, наоборот, нужно открутить гайки и сыграть в атакующий хоккей. Но вряд ли Гатиятулин будет его ставить.

Поэтому я бы вернулся к заветам и клубу Тарасова. Нужно трезво оценивать свои силы. После этапа невостребованности, на мой взгляд, было бы правильно пойти помогать Воробьеву в ЦСКА и постепенно восстанавливать свое имя. Рабочий вариант!

– Кого порекомендуете «Сибири»?

– После такого сложного сезона с тренерами-гастролерами Новосибирску нужна рабочая лошадка, которая очень хорошо знает регион и готова пахать. Напрашивается кандидатура Дмитрия Рябыкина, он много лет играл и работал в «Авангарде», воспринимается своим в Сибири.

Знаю, что Боб Хартли считает этого специалиста своим учеником, причем одним из лучших. При всем специфическом отношении к Хартли, это серьезная рекомендация, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.