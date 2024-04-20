Третьяк поздравил Мальцева с 75-летием: «Светлая голова, на всех ЧМ он был просто бриллиант. Желаю здоровья и благодарю за то, что он делает для «Динамо»

Владислав Третьяк поздравил Александра Мальцева с днем рождения.

Сегодня экс-игроку «Динамо» и сборной СССР исполняется 75 лет.

– В чем заключалась уникальность Мальцева?

– У него очень светлая голова, он бы был очень хорошим шахматистом. Он знает расстановку сил на площадке. Там, где шайба, он туда приходит заранее, поэтому так много голов забивал. На всех чемпионатах мира он был просто бриллиант. Его стихия – это европейский хоккей, он показывал просто чудеса.

Он играл за «Динамо» и за сборную. Мы с ним однолюбы своих клубов. Естественно, честью было играть за сборную.

Может, его и звали в ЦСКА, но этого точно никто не знает. Это может сказать только Тарасов, которого сейчас нет. Я думаю, что не звали, потому что «Динамо» – это тоже военнообязанная команда была. Он был офицером, ему было трудно бы перейти в другую команду.

Он умел находить взаимопонимание с другими игроками, куда бы его ни ставили. Это его очень сильная черта. Об этом мало кто говорил, я, наверное, сказал это первым.

Он даже приходил в ЦСКА, а мы его брали только на выездные матчи, например, Суперсерию‑75/76. Нам тогда разрешили против НХЛ усилить состав двумя хоккеистами. К нам пришли из «Динамо» Валерий Васильев и Мальцев. Они усилили нашу команду, влились в коллектив. С некоторыми игроками они уже играли в сборной.

Если ЦСКА приходил целыми звеньями в сборную, то ему было сложнее, у него не было звена. Он отличался тем, что быстро мог адаптироваться к любому звену. Хотя он сам звезда, но еще важно, кто партнер по команде.

Хочу пожелать Александру Николаевичу здоровья. К сожалению, большой спорт дает не так много здоровья хоккеистам, работали на износ, в том числе Александр.

Желаю ему здоровья крепкого и говорю слова благодарности за то, что он сделал для советского хоккея и сегодня делает для «Динамо», всей душой отдается этому виду спорта, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.