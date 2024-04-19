Карандин про удаление Полунина: «Очень тонкий момент. Тут вопрос не только к судьям, но и к форварду «Локомотива» – на последних минутах нужно играть аккуратнее»

Юрий Карандин высказался о судействе в матче «Металлурга» с «Локомотивом» (2:1).

– Болельщики говорят о том, что судьбу первой игры финала решило удаление форварда « » Полунина на 58-й минуте при счете 1:1. Согласны?

– Да, этот момент стал решающим. «Магнитка» реализовала большинство, времени спастись у Ярославля, по сути, уже не оставалось.

– Кто-то критикует бригаду Гашилов – Юдаков за это удаление, кто-то, наоборот, берет под защиту. Что скажете вы?

– Помните финал Олимпиады в Пхенчхане между Россией и Германией? Там на последних минутах при минимальном преимуществе немцев американо-финская бригада Лемелин – Рантала дала крайне сомнительное удаление на Калинине. Несмотря на это, затем был спасительный гол Гусева в меньшинстве, не стопроцентный фол немца в овертайме на Дацюке и золотая шайба сборной России уже в большинстве.

Тот финал – пример того, как ответственно нужно подходить к удалениям на решающих минутах матчей. Именно в эти моменты проявляется истинный класс арбитров.

– Олимпийский фол немца на Дацюке вы в прессе оценили как 70-80-процентный. А удаление Полунина было?

– Очень тонкий момент, сравнил бы его как раз с фолом на Дацюке в Пхенчхане. Нехорошее удаление. Тут вопрос не только к судьям, но и к форварду «Локомотива» – на последних минутах нужно играть аккуратнее, а он переносил клюшку и неумышленно задел шлем соперника.

Но, честно говоря, готов понять возмущение болельщиков «Локомотива». Вспоминаю, как легендарный Анатолий Владимирович Тарасов не раз говорил – мол, товарищи судьи, аккуратнее работайте в последние пять минут, дайте игрокам на льду решить исход матча! А тут явное вмешательство в этот исход со стороны...

– Получается, болельщики «Локомотива» во многом правы?

– Весь сезон у нас непоследовательное судейство. Да что весь сезон – на протяжении лишь двух дней видим абсолютно разные судейские трактовки!

Накануне в том же Ярославле в первом матче финала «Локо» – форвард Сурин клюшкой едва не снес голову сопернику – арбитр находился в полутора метрах, но очевидное нарушение не зафиксировал. А тут в финале КХЛ Полунин легко задел соперника – и тут же две минуты, решившие исход игры.

Вот из-за этой непоследовательности и весь резонанс, – сказал бывший советский арбитр Юрий Карандин.