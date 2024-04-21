Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф (130). До рекорда Бурка – 31 балл

Теги рейтинги Торонто Бостон Кубок Стэнли Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Рэй Бурк Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф.

Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:1, 1-0). 

На счету 35-летнего форварда стало 130 (53+77) очков в 147 играх в плей-офф за карьеру. 

Маршанд вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров клуба в розыгрышах Кубка Стэнли, опередив Патриса Бержерона (128 очков в 170 играх) и Давида Крейчи (128 в 160). 

Рекордом владеет Рэй Бурк (161 в 180). 

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5 комментариев
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Крыс, при всей его неоднозначности.... или однозначности)) - хоккеист все-таки опупенный.
Да и за пределами льда, кстати, очень добрый и позитивный дядька.
+32
-1
+31
Маршанд силен. Жаль что Берж с Крейчи закончили.
+14
-1
+13
Побьёт в этом сезоне
+2
-2
0
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