Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф (130). До рекорда Бурка – 31 балл

Брэд Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф.

Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 1-0).

На счету 35-летнего форварда стало 130 (53+77) очков в 147 играх в плей-офф за карьеру.

вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров клуба в розыгрышах Кубка Стэнли, опередив (128 очков в 170 играх) и (128 в 160).

Рекордом владеет (161 в 180).