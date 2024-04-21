Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф (130). До рекорда Бурка – 31 балл
Брэд Маршанд вышел на чистое 2-е место в истории «Бостона» по очкам в плей-офф.
Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (5:1, 1-0).
На счету 35-летнего форварда стало 130 (53+77) очков в 147 играх в плей-офф за карьеру.
Маршанд вышел на чистое 2-е место в списке лучших бомбардиров клуба в розыгрышах Кубка Стэнли, опередив Патриса Бержерона (128 очков в 170 играх) и Давида Крейчи (128 в 160).
Рекордом владеет Рэй Бурк (161 в 180).
Да и за пределами льда, кстати, очень добрый и позитивный дядька.