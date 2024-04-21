Новичок «Бостона» Бичер забил «Торонто» на 2:26. Только один дебютант плей-офф в истории клуба забросил 1-ю шайбу быстрее

Новичок «Бостона» Джон Бичер забросил 1-ю шайбу в плей-офф.

23-летний нападающий открыл счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (5:1, 1-0).

Игра стала для него дебютной в плей-офф. Бичер забил на 2:26 – только один дебютант отличился раньше за всю историю выступлений «Брюинс» в кубковых матчах.

В 1991 году Джефф Лазаро открыл счет в первом матче серии первого раунда против «Хартфорда» на 23-й секунде.

В минувшем регулярном чемпионате Бичер провел 52 матча и набрал 10 (7+3) очков.