Маршанд забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Он на 5-м месте по голам в истории «Бостона»

Теги рейтинги Бостон НХЛ Рэй Бурк Фил Эспозито Брэд Маршанд Рик Миддлтон Джонни Бьюсик Давид Пастрняк Хоккей

Брэд Маршанд забросил 400-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Бостона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1). 

В активе 35-летнего нападающего стало 65 (28+37) очков в 77 играх в текущем сезоне. 

За карьеру в рамках регулярок – 927 (400+527) баллов в 1024 играх. 

Маршанд стал 5-м игроком в истории «Брюинс» с 400 голами за клуб. Ранее в этом сезоне он обошел Рэя Бурка (395 в 1 518 играх). 

Выше идут Джонни Бьюсик (545 в 1 436), Фил Эспозито (459 в 625), Патрис Бержерон (427 в 1 294) и Рик Миддлтон (402 в 881). 

Отметим, что 7-е место в списке занимает Давид Пастрняк (348 в 669). 

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3 комментария
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Может и Фила достать. До какого года у него контракт?
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Поздравления нашему капитану! Как часто бывает, долго не мог забить юбилейный гол. Дай Бог набрать побольше в ПО)
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Ответ Plamen
Может и Фила достать. До какого года у него контракт?
до 2025
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