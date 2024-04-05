Маршанд забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Он на 5-м месте по голам в истории «Бостона»
Брэд Маршанд забросил 400-ю шайбу в НХЛ.
Капитан «Бостона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1).
В активе 35-летнего нападающего стало 65 (28+37) очков в 77 играх в текущем сезоне.
За карьеру в рамках регулярок – 927 (400+527) баллов в 1024 играх.
Маршанд стал 5-м игроком в истории «Брюинс» с 400 голами за клуб. Ранее в этом сезоне он обошел Рэя Бурка (395 в 1 518 играх).
Выше идут Джонни Бьюсик (545 в 1 436), Фил Эспозито (459 в 625), Патрис Бержерон (427 в 1 294) и Рик Миддлтон (402 в 881).
Отметим, что 7-е место в списке занимает Давид Пастрняк (348 в 669).