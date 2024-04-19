Брэд Маршанд: «Торонто» – главный соперник «Бостона» за последнее десятилетие, он обошел «Монреаль» и любой другой клуб»

Теги Монреаль Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд назвал противостояние с «Торонто» главным для «Бостона».

Команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.

«Видно, с каким воодушевлением попадание этой команды в плей-офф встречают по всей Канаде. Играть против нее очень увлекательно.

И я думаю, что, учитывая историю последнего времени, это, наверное, главный наш соперник за последнее десятилетие.

«Торонто», вероятно, обошел «Монреаль» и любой другой клуб в плане того, до чего дошло наше противостояние, потому что между нами настоящая борьба, мы не раз встречались в плей-офф. Это, безусловно, повышает накал страстей, интенсивность матчей, волнение болельщиков растет», – сказал нападающий «Бостона».

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