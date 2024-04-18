Кросби разделил 3-е место в истории НХЛ по очкам за сезон в 36+ лет (94). Рекорд у Хоу (103)

Сидни Кросби разделил 3-е место в истории НХЛ по очкам за сезон в 36+ лет (94).

Капитан « » сделал 2 результативные передачи в заключительном матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:5).

В его активе 94 (42+52) очка в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1596 (592+1004) баллов в 1272 играх.

разделил 3-е место в истории лиги по очкам среди игроков в возрасте 36 лет и старше с Жаном Рателлем (36 лет, 94 в 78 играх, 33+61, 1976/77, «Бостон») и (36 лет, 94 в 82, 48+46, 2006/07, «Анахайм»).

Больше набрали Горди Хоу (40 лет, 103 в 76, 44+59, 1968/69, «Детройт») и (37 лет, 100 в 82, 36+64, 2006/07, «Колорадо»).