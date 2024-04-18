Кросби разделил 3-е место в истории НХЛ по очкам за сезон в 36+ лет (94). Рекорд у Хоу (103)
Сидни Кросби разделил 3-е место в истории НХЛ по очкам за сезон в 36+ лет (94).
Капитан «Питтсбурга» сделал 2 результативные передачи в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5).
В его активе 94 (42+52) очка в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1596 (592+1004) баллов в 1272 играх.
Кросби разделил 3-е место в истории лиги по очкам среди игроков в возрасте 36 лет и старше с Жаном Рателлем (36 лет, 94 в 78 играх, 33+61, 1976/77, «Бостон») и Теему Селянне (36 лет, 94 в 82, 48+46, 2006/07, «Анахайм»).
Больше набрали Горди Хоу (40 лет, 103 в 76, 44+59, 1968/69, «Детройт») и Джо Сакик (37 лет, 100 в 82, 36+64, 2006/07, «Колорадо»).
Лишь бы не надоело играть после следующего сезона...
Хоу был 3 бомбардиром регулярке
Сакик 7
Ракел 7
Селяне 11
Кросби 14...
Кросби 94 (42+52) очка в 82 играх.
С Жаном Рателлем (36 лет, 94 в 78 играх, 33+61, 1976/77, «Бостон») и Теему Селянне (36 лет, 94 в 82, 48+46, 2006/07, «Анахайм»).
У Овечкина 2 года назад было 90 (50+40).
Ови лучший снайпер и 4й по очкам среди 36летних.
https://www.quanthockey.com/nhl/player-age/36-year-old-nhl-players.html