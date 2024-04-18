Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф
Сидни Кросби и Евгений Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке.
Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.
За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона – единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей.
«Пингвинс» не вышли в плей-офф в обоих сезонах (с 2007 по 2022 годы выходили 16 раз подряд и выиграли 3 Кубка Стэнли на этом отрезке).
Кросби завершил регулярку с 94 (42+52) очками, Малкин – с 67 (27+40).
У ребят всё нормально со здоровьем ,но вот теперь команда хромает:)))
Всем здоровья!
Более того кубок 2016 не случился без травмы флери начал тащить Мюррей, а как его вернули на 1,5 игры чуть не выбили в 1/2, а в 2017 без травмы летанга - охапка домоседов дала какая-то надёжность, а с его выздоровлением в 2018 Вашингтон воткнул почти всё и вся в его смены.
И даже без кросби в 2017 взяли важнейший 4-й матч серии.
Так что попытка ехать на одних звёздах - провалище