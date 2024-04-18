Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби и Евгений Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке.

Форварды «Питтсбурга» провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд. 

За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона – единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей.

«Пингвинс» не вышли в плей-офф в обоих сезонах (с 2007 по 2022 годы выходили 16 раз подряд и выиграли 3 Кубка Стэнли на этом отрезке).

Кросби завершил регулярку с 94 (42+52) очками, Малкин – с 67 (27+40). 

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ sportnsk
Ну давайте только связь между этими событиями искать не будем. )
Совпадение? )))
+19
0
+19
интересное совпадение конечно ...
У ребят всё нормально со здоровьем ,но вот теперь команда хромает:)))
+19
-1
+18
И без ПО. Обидно.
+14
-4
+10
Ну давайте только связь между этими событиями искать не будем. )
+9
-2
+7
Железные ветераны!
Всем здоровья!
+2
0
+2
Тащеры, чего уж там))
+3
-1
+2
"Толстая старая пулялка" вышла в плей-офф, а вечно молодые - нет. Помянем Шумова.
+4
-2
+2
Ответ barbarian1991
"Толстая старая пулялка" вышла в плей-офф, а вечно молодые - нет. Помянем Шумова.
Реально повесился?)
+2
0
+2
Генмена не того позвали!
+3
-2
+1
Показатель того, что лига стала плюшевой и хоккей все больше напоминает фигурное катание. А до не дай бох нашего пупсяшеку заденут, лак с ноготочков отстанет.
+3
-2
+1
Ответ barbarian1991
"Толстая старая пулялка" вышла в плей-офф, а вечно молодые - нет. Помянем Шумова.
Так надо сложить 2+2 и увидеть, что когда Малкин пропускал концовки регулярки, пицбург добавлял и потом брал кубок в 2016 и 2017 - набили разнообразные схемы решения вопросов по выигрышу матчей.
Более того кубок 2016 не случился без травмы флери начал тащить Мюррей, а как его вернули на 1,5 игры чуть не выбили в 1/2, а в 2017 без травмы летанга - охапка домоседов дала какая-то надёжность, а с его выздоровлением в 2018 Вашингтон воткнул почти всё и вся в его смены.
И даже без кросби в 2017 взяли важнейший 4-й матч серии.
Так что попытка ехать на одних звёздах - провалище
+1
0
+1
Может пора бы уже пропускать
+1
-1
0
Ответ sportnsk
Ну давайте только связь между этими событиями искать не будем. )
А что искать? Кто смотрит хоккей, тот и сам прекрасно видит, что без Сида и Жени Питтсбург за плов и не боролся бы, а плелся где-то между Коламбусом и Баффало.
+1
-1
0
Ответ Марадона курильщика
А что искать? Кто смотрит хоккей, тот и сам прекрасно видит, что без Сида и Жени Питтсбург за плов и не боролся бы, а плелся где-то между Коламбусом и Баффало.
так и с ними так же))) теперь лет на 30 как баффало без шансов на ПО
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий