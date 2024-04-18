Кросби и Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке в 2 сезонах подряд. «Питтсбург» оба раза не вышел в плей-офф

Сидни Кросби и Евгений Малкин не пропустили ни одного матча в регулярке.

Форварды « » провели по 82 матча в регулярном чемпионате во втором сезоне подряд.

За время их совместных выступлений за команду (с сезона-2006/07) эти два сезона – единственные, в которых оба обошлись без пропусков матчей.

«Пингвинс» не вышли в плей-офф в обоих сезонах (с 2007 по 2022 годы выходили 16 раз подряд и выиграли 3 Кубка Стэнли на этом отрезке).

завершил регулярку с 94 (42+52) очками, – с 67 (27+40).