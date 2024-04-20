Дубас о «Питтсбурге»: «Клуб долго раздавал активы, чтобы победить здесь и сейчас. Мы начали менять этот подход. Есть примеры быстрой перестройки – «Кингс», «Рейнджерс»
Кайл Дубас высказался о дальнейшей политике «Питтсбурга».
Клуб из Пенсильвании не вышел в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд. Дубас стал президентом клуба по хоккейным операциям и генеральным менеджером в прошлом году.
«Я думаю, что наши действия перед дедлайном показали, что мы хотим изменить положение команды, в котором она находилась около 20 лет.
В течение долгого времени команда занималась раздачей активов, чтобы победить здесь и сейчас, и это было вполне оправданно. «Питтсбург» трижды выиграл Кубок Стэнли и много лет претендовал на него.
Сейчас нам необходимо изменить подход. Мы начали это делать, мы стали пополнять наш пул активов, чтобы не проводить завершающие встречи через 2 дня после окончания регулярного чемпионата.
Я не согласен с тем, что нет примеров команд, где перестройка заняла сравнительно мало времени. Посмотрите на «Лос-Анджелес». Когда «Питтсбург» уже был контендером, они еще только шли к этому. Потом дважды выиграли Кубок Стэнли, несколько раз пропустили плей-офф, получили высокие выборы на драфте, взяли молодых игроков, и теперь у них снова хорошая команда.
Посмотрите на «Рейнджерс», они претендовали на трофей в те же годы, что и «Питтсбург». Потом прошли свой поворотный момент, назовем это так, и вот только что выиграли регулярку.
Я думаю, что когда люди говорят о перестройке, они имеют в виду выжженную землю и погоню за высокими пиками на драфте 2025, 2026, 2027 или 2028 года. План состоит в том, чтобы угадать с ними и снова стать великими.
Считаю, что в последнее время стало больше таких примеров, когда команды за короткий срок сумели пополнить свой пул активов и затем быстро перестроились, пока ветераны все еще были в строю», – сказал Дубас.
«Питтсбург» обменял Генцела и Тая Смита в «Каролину» на Бантинга, Пономарева, 2 проспектов и драфт-пики 2-го раунда (может быть повышен до 1-го) и 5-го (условный)
Не скажет же он: "У нас старый костяк команды, наберитесь терпения нас ждёт долгая перестройка")