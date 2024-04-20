Дубас о «Питтсбурге»: «Клуб долго раздавал активы, чтобы победить здесь и сейчас. Мы начали менять этот подход. Есть примеры быстрой перестройки – «Кингс», «Рейнджерс»

Теги Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли Лос-Анджелес НХЛ Кайл Дубас Хоккей

Кайл Дубас высказался о дальнейшей политике «Питтсбурга».

Клуб из Пенсильвании не вышел в плей-офф НХЛ во втором сезоне подряд. Дубас стал президентом клуба по хоккейным операциям и генеральным менеджером в прошлом году. 

«Я думаю, что наши действия перед дедлайном показали, что мы хотим изменить положение команды, в котором она находилась около 20 лет. 

В течение долгого времени команда занималась раздачей активов, чтобы победить здесь и сейчас, и это было вполне оправданно. «Питтсбург» трижды выиграл Кубок Стэнли и много лет претендовал на него.

Сейчас нам необходимо изменить подход. Мы начали это делать, мы стали пополнять наш пул активов, чтобы не проводить завершающие встречи через 2 дня после окончания регулярного чемпионата. 

Я не согласен с тем, что нет примеров команд, где перестройка заняла сравнительно мало времени. Посмотрите на «Лос-Анджелес». Когда «Питтсбург» уже был контендером, они еще только шли к этому. Потом дважды выиграли Кубок Стэнли, несколько раз пропустили плей-офф, получили высокие выборы на драфте, взяли молодых игроков, и теперь у них снова хорошая команда.

Посмотрите на «Рейнджерс», они претендовали на трофей в те же годы, что и «Питтсбург». Потом прошли свой поворотный момент, назовем это так, и вот только что выиграли регулярку.

Я думаю, что когда люди говорят о перестройке, они имеют в виду выжженную землю и погоню за высокими пиками на драфте 2025, 2026, 2027 или 2028 года. План состоит в том, чтобы угадать с ними и снова стать великими. 

Считаю, что в последнее время стало больше таких примеров, когда команды за короткий срок сумели пополнить свой пул активов и затем быстро перестроились, пока ветераны все еще были в строю», – сказал Дубас. 

«Питтсбург» обменял Генцела и Тая Смита в «Каролину» на Бантинга, Пономарева, 2 проспектов и драфт-пики 2-го раунда (может быть повышен до 1-го) и 5-го (условный)

26 комментариев
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Вообще ген.менеджеры это своего рода политики от спорта. Они должны заряжать оптимизмом массы.
Не скажет же он: "У нас старый костяк команды, наберитесь терпения нас ждёт долгая перестройка")
+14
0
+14
Ответ MESSIya
У Малыча последний год. Далее или КХЛ или коньки на гвоздь
У него же 2 года
+9
0
+9
Все возможно. Главное не щелкать клювом, когда на рынке появляются игроки плана Кузьменко.
+10
-3
+7
Ответ Кино Музыка
У Кузьменко приличная результативность для своего контракта. В потенциале может прибавить до 100+ очков за сезон.
не думаю.
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Все возможно. Главное не щелкать клювом, когда на рынке появляются игроки плана Кузьменко.
Да возьмут в ближайшее годы Пачаретти, Павелски, П. Кейна, и Ти джей Оши, у всех любо сейчас любо через несколько сезонов контракты заканчиваеются)))
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Все возможно. Главное не щелкать клювом, когда на рынке появляются игроки плана Кузьменко.
а что Кузменко???
+4
-1
+3
Ответ Вадим Сидоров
Быстрая перестройка это через 2 года (при самом оптимистичном сценарии) с 40-летними Сидом и Малычем за КС?)
с 40 Сидом в роли центра 2го звена можно и сходить. Но нужно найти 1й:))) Сакик ,Айзерман отлично играли после +35... но просто Сид не должен быть моторчиком этой команды...
+2
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+2
Ответ oberkorn
Прикольно. И для этого вымегяли карлсона, потеряв генцела. Где логика?
Под Карлссона было место под потолком, под Генцеля не было.
+1
0
+1
Быстрая перестройка это через 2 года (при самом оптимистичном сценарии) с 40-летними Сидом и Малычем за КС?)
+2
-1
+1
Ответ rent56
Нюландер оказывается был хорошим активом и то он его профукал, быстрая перестройка это слив пару сезонов минимум, может пора менять тренера ?
Вы считаете, что другой тренер с таким составом сыграл бы лучше? Очень сомневаюсь. Если менять тренера под полный разгон команды, тогда да. Не может Салливан выставить живой музей из команды, тем более музей ещё трепыхается на льду.
+2
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Интервью чем то похоже на стиль Йозе Марино.
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К чему эти спешки. Вообще в неполном еще десятилетнем цикле после большого успеха, они могут сконцентрироваться на новой сборке, и не паниковать, и даже двухгодичный пролет мимо плэйофф(там может и затянуться этот период) возможно и фатален для амбициозных Пингвинов, но не такая уж трагедия. Хотя о застойности процессов относительно позиции тренера то же вопрос. И Лаки в этом плане не сказать что сильно преуспевают в том же постуспешном цикле
+1
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+1
Нюландер оказывается был хорошим активом и то он его профукал, быстрая перестройка это слив пару сезонов минимум, может пора менять тренера ?
+2
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и взяли Карлссона...
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Ответ Вадим Сидоров
Вообще ген.менеджеры это своего рода политики от спорта. Они должны заряжать оптимизмом массы. Не скажет же он: "У нас старый костяк команды, наберитесь терпения нас ждёт долгая перестройка")
это тот самый Дубас, который долго рулил Торонто. ему можно верить, что может пойти не так?
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Ответ Павел Павленко
а что Кузменко???
У Кузьменко приличная результативность для своего контракта. В потенциале может прибавить до 100+ очков за сезон.
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Должно повезти на поздних выборах драфта, раз 1х пиков нет...
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0
Прикольно. И для этого вымегяли карлсона, потеряв генцела. Где логика?
+1
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0
Ответ Антрополог
Да возьмут в ближайшее годы Пачаретти, Павелски, П. Кейна, и Ти джей Оши, у всех любо сейчас любо через несколько сезонов контракты заканчиваеются)))
Тавареца возьмет
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Ответ Кино Музыка
У Кузьменко приличная результативность для своего контракта. В потенциале может прибавить до 100+ очков за сезон.
xD
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Ответ Tarnung
Вы считаете, что другой тренер с таким составом сыграл бы лучше? Очень сомневаюсь. Если менять тренера под полный разгон команды, тогда да. Не может Салливан выставить живой музей из команды, тем более музей ещё трепыхается на льду.
Молодые игроки не приживаются при Салливане, в других командах они проявляют себя в новой краске
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Ответ rent56
Молодые игроки не приживаются при Салливане, в других командах они проявляют себя в новой краске
Я понятно не спец и не слежу внимательно за ушедшими из Питтсбурга игроками, но не заметно, что бы кто то из молодых ушел и заблистал где то как Генцел в конце регулярки в Каролине. Хотя Генцел уже не молодой. 30 лет будет в этом году. У Нюландера я вижу два плюса. Возраст(26) и кепка (775К). Что как бы намекает на вопросы:"А почему чел в 26 лет играет за минималку в фармах или за дно?". Так что краски хоть и новые, но такие же блеклые. Пока Нюландер не потеря для пингвинов. Вот что разогнать надо, так это скаутский отдел Пингвинз. Это конечно абсолютные шарамыги и капец. Кого они драфтуют последние годы .... Это что то. Игроки не могут в лигу вообще пробиться, причем из всех раундов драфта. Вы можете предположить- САЛЛИВАН. Так они и в других командах малозаметны.
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