Тарасенко о «Слове пацана»: «Мораль такова, что все равно все плохо закончили. Не надо рассматривать сериал как рассказ о том, что это было круто и весело. Конечный результат очень печален»

Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».

– Четыре года назад вы говорили мне: «Мое поколение росло на улице. Сделаешь что-то не так – изобьют». В связи с этим какое впечатление на вас произвел сериал «Слово пацана»? Откликнулось ли внутри вас что-то?

– Да, я его смотрел, и действительно кое-что зацепило, поскольку мы много времени проводили на улице. Но в моем понимании мораль «Слова пацана» такова, что все равно все плохо закончили.

Мне кажется, не надо рассматривать его как рассказ о том, что это было круто и весело. Всегда надо смотреть на конечный результат. А он очень печален, – сказал форвард «Флориды».