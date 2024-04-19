Тарасенко о «Слове пацана»: «Мораль такова, что все равно все плохо закончили. Не надо рассматривать сериал как рассказ о том, что это было круто и весело. Конечный результат очень печален»

Теги Флорида НХЛ Владимир Тарасенко Спорт-Экспресс кино Слово пацана Хоккей

Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».

– Четыре года назад вы говорили мне: «Мое поколение росло на улице. Сделаешь что-то не так – изобьют». В связи с этим какое впечатление на вас произвел сериал «Слово пацана»? Откликнулось ли внутри вас что-то?

– Да, я его смотрел, и действительно кое-что зацепило, поскольку мы много времени проводили на улице. Но в моем понимании мораль «Слова пацана» такова, что все равно все плохо закончили.

Мне кажется, не надо рассматривать его как рассказ о том, что это было круто и весело. Всегда надо смотреть на конечный результат. А он очень печален, – сказал форвард «Флориды».

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17 комментариев
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Мораль такова. Но смотря на парней 12-17 лет, я вижу, что они этот фильм восприняли как геройский и копируют их.
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Единственный хоккеист выразил правильное мнение по данному сериалу а не телячий восторг как Ратымбэ
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Мораль такова что я не смотрел это 💩и желания нет,никого и ничего нового там не покажут и не увижу для себя , и бесит уже тему эту мусолить про какой-то там сериал , всегда были фильмы и сериалы такого жанра даже похлеще,а этот сериал скорее как пропаганда для детей подростков , вот надо какие запрещать а они еще по тв начали показывать
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Ублюдский сериал про чушпанов казанских - в 1980-90гг жил на окраине Омска.но такой тупости у нас не было.
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дермище, а не сериал, они всё только разрушали и ничего не созидали, фильм о жестокости, алчности. О бандитах.
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Какой адекватный спортсмен!
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После выхода сериала в каждом городе появились банды подростков. Все что надо знать о "шедевре".
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Ответ Frontex
Мораль такова. Но смотря на парней 12-17 лет, я вижу, что они этот фильм восприняли как геройский и копируют их.
И думают,:"ну у меня то точно все получится, не то что у лoшap из фильма "
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Ответ Frontex
Мораль такова. Но смотря на парней 12-17 лет, я вижу, что они этот фильм восприняли как геройский и копируют их.
Там ограничение 18+.Так и водку с куревом надо запретить, чтобы первоклассник не нажрался случайно. Родители должны следить и за телеком, и за своим пацаном.
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Это ты, взрослый мужик, думаешь о последствиях, а подростки, которые будут это все копировать, до этого не додумаются, им важнее "здесь и сейчас"...
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Я что то пропустил, о каком слове говорит Тарасенка?
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- Алло
- Да,
- Желтого позови к телефону
- А кто спрашивает?
- Адидас
- Щас позову😅😅😅😅
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Ответ Frontex
Мораль такова. Но смотря на парней 12-17 лет, я вижу, что они этот фильм восприняли как геройский и копируют их.
да так всегда было с детьми и подростками. у меня есть знакомый, который в свои 30 ведёт себя, как Саша Белый. так происходит с фильмами, сериалами, музыкой, одеждой, фразами - что-то становится модным, значит это круто.
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Ответ mihalik
дермище, а не сериал, они всё только разрушали и ничего не созидали, фильм о жестокости, алчности. О бандитах.
И показано, что всё это ни к чему хорошему не приводит.
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