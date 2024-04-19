Тарасенко о «Слове пацана»: «Мораль такова, что все равно все плохо закончили. Не надо рассматривать сериал как рассказ о том, что это было круто и весело. Конечный результат очень печален»
Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от сериала «Слово пацана».
– Четыре года назад вы говорили мне: «Мое поколение росло на улице. Сделаешь что-то не так – изобьют». В связи с этим какое впечатление на вас произвел сериал «Слово пацана»? Откликнулось ли внутри вас что-то?
– Да, я его смотрел, и действительно кое-что зацепило, поскольку мы много времени проводили на улице. Но в моем понимании мораль «Слова пацана» такова, что все равно все плохо закончили.
Мне кажется, не надо рассматривать его как рассказ о том, что это было круто и весело. Всегда надо смотреть на конечный результат. А он очень печален, – сказал форвард «Флориды».
- Да,
- Желтого позови к телефону
- А кто спрашивает?
- Адидас
- Щас позову😅😅😅😅