Тарасенко о Бобровском: «Все знают его подход к жизни, к себе. Он был для меня примером, как вести себя, когда появится семья, как готовиться к матчам»

Теги Флорида Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко рассказал о взаимодействии с Сергеем Бобровским во «Флориде».

– Как складывается адаптация в новой команде, отношения с главным тренером Полом Морисом? Помогают ли в этом Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов?

– Конечно, хорошо, когда в команде есть ребята, которые говорят по-русски. Тем более которых давно знаю и с которыми общаюсь. Они поначалу тоже помогли – как и все ребята.

С тренером все складывается хорошо, он грамотный и требовательный специалист, предельно четко доводит до игроков, чего от них ожидает. А мне как раз комфортнее всего работать с требовательными тренерами.

По поводу хоккея: у меня есть много моментов, надо стараться их использовать. Но в целом у меня было время, чтобы адаптироваться перед плей-офф, понять систему, по которой играет команда, чтобы стараться приносить ей максимальную пользу. Как я уже сказал, сейчас будет самый важный отрезок в году. Хорошо, что было время освоиться.

– Насколько вы близки с Бобровским?

– Мы с Сережей давно друг друга знаем. Еще в Санкт-Петербурге вместе играли. Все знают его подход к жизни, к себе. Он, можно сказать, был для меня примером в то время, как вести себя, когда появится семья, как готовиться к матчам.

Очень рад, что выдалась возможность снова поиграть с ним вместе. Есть очень много хороших воспоминаний – и, надеюсь, их станет еще больше, – сказал нападающий «Флориды».

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