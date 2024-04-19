Тарасенко о переходе во «Флориду»: «С ней есть шансы выиграть кубок. Но в плей-офф тяжело предугадать, что произойдет. В прошлом году тоже никто не думал, что «Бостон» вылетит в 1-м круге»
Владимир Тарасенко объяснил, почему решил перейти во «Флориду».
– В контракте с «Оттавой» у вас был полный запрет на обмены, то есть инициатива, куда разрешать сделку, находилась целиком в ваших руках. В американской прессе писали, что ваш выбор в пользу «Пантерз» обусловлен тем, что в Майами дом у вашей семьи.
– Появляется очень много странной информации, которую не знаю, откуда люди берут. Повлиял фактор, что «Флорида» – хорошая команда. В ней есть ребята, которых знаю давно, и с ней есть шансы выиграть кубок.
– Как вы попали в «Пантерз»? Много ли еще было вариантов? Писали об «Эдмонтоне», снова о «Рейнджерс»...
– Я этим не особо занимался. У нас был приоритет поехать сюда, и агенты с генеральным менеджером этим занимались. Решили, что это лучший вариант, чтобы постараться помочь команде выиграть Кубок Стэнли.
– В прошлом году «Флорида» дошла до финала, а сейчас, кажется, стала еще сильнее. Вам не говорили, что вы, обладатель трофея, и есть та добавка чемпионского опыта, которая поможет взять кубок?
– Cделаю все зависящее, чтобы поделиться опытом, через который мы тогда прошли. Но в плей-офф обычно тяжело предугадать, что произойдет, потому что все серии тяжелые и непохожие друг на друга. Выиграть может любая команда.
В прошлом году тоже никто не думал, что «Бостон», так игравший в регулярном чемпионате, вылетит в первом круге. Как раз, кстати, от «Флориды».
Поэтому стараемся не думать, с кем будем играть в первом раунде. Это неважно. Думаю, что вещь, которая нам помогла в 2019 году в «Сент-Луисе», – то, что надо просто готовиться на одну, следующую игру, далеко не заглядывать и идти от матча к матчу, – сказал нападающий.