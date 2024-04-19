Тарасенко об уходе из «Сент-Луиса»: «Мне пришлось это сделать. В последний год мне не предложили новый контракт и подписали молодых ребят. Мы понимали, что там не останемся»

Теги Рейнджерс Флорида Сент-Луис НХЛ Madison Square Garden Владимир Тарасенко Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Тарасенко прокомментировал уход из «Сент-Луиса» в 2023 году.

– Еще последние пару лет до перехода из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» ходили слухи, что вы сами просите обмена. Было ли это инициативой клуба или вашей?

– Мне пришлось это сделать. Был список команд, куда бы я поехал. В итоге таким клубом оказались «Рейнджерс», поскольку на тот момент думали, что для нас это подходящий вариант.

По большому счету, когда был мой последний год в «Сент-Луисе», мне не предложили новый контракт и в начале сезона подписали молодых ребят. Мы уже понимали, что там не останемся. То есть от нас там тоже многое не зависело, и других вариантов особо не было.

– Какие впечатления остались от отрезка в «Рейнджерс»? Был ли этот выбор правильным шагом и ждете ли от них в этом плей-офф большего, чем в прошлом, когда вы неожиданно проиграли в первом раунде «Девилз»?

– Сейчас ничего от них не жду, потому что не думаю о других командах. Там много хороших ребят. Это был мой первый клуб после «Сент-Луиса», и мне было интересно узнать, как все устроено в другой организации, тем более в Нью-Йорке.

Я никогда не гнался за тем, чтобы жить в этом или каком-либо другом знаменитом городе, но играть на Madison Square Garden было интересно. Это одна из особенных арен в НХЛ.

А правильно или нет я там оказался... В том году мы проиграли. Значит, так должно было быть. Посмотрим, как будет в этом, – сказал нападающий «Флориды».

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4 комментария
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уважаю Танка. но почему то есть ощущение что в этом году будет то же самое. ну ему то переживать не о чем свой КС он уже взял
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-1
+6
Ответ Direct free kick
Самодур Армстронг развалил то что собирал ранее
Он хотя бы кубок взял, причем с составом без супер топов
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Не предложили контракт... а Вова, конечно просто грезил там остаться.
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