Гераськин о победе «Металлурга»: «Петунин – гений. «Локо» не удивил, все было как мы ожидали»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Петунин Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин остался доволен победой в 1-й игре с «Локомотивом» (2:1).

«Хорошие впечатления остались. Самое главное, что победили.

«Локомотив» не удивил, все было как мы ожидали. Разобрали игру соперника. Много было моментов, но не все реализовали. Но самое главное, что выиграли.

Петунин – гений. В моменте с первым голом здорово поборолся и отдал, а что касается второй шайбы, то он частенько такие забивает. Саша здорово может побороться на пятаке, подставить и забить. Это его голы.

Я думаю, что матч примерно в таком духе и должен был проходить. «Локомотив» достаточно плотно играет в своей и средней зоне, у них системная оборона. Мы этого ожидали. У нас многое получалось», – сказал нападающий «Металлурга».

Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол

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8 комментариев
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Надеюсь завтра он вас удивит. Не рано ли такие разговоры завел, мальчик?
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-6
+3
Ответ Ярославец75
Надеюсь завтра он вас удивит. Не рано ли такие разговоры завел, мальчик?
А что по интервью Березкина скажете, он не рано? Ну и честно, Вас Локо вчера удивил?
+2
-1
+1
Ответ Ярославец75
Да удивил. Своей пассивностью. И да, а что такого сказал Березкин и когда?
Я думаю, что Локо многих удивил, даже некоторых болельщиков Магнитки и меня в том числе, я ожидал от Локо большего как и Вы. Так что Гераськин еще с уважением к Вашей команде высказался )
Чуть выше интервью Березкина, в котором он говорит, что Металлург его не удивил.
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Вся борьба ещё впереди.
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да локомотив предсказуем и слаб, завтра 2-0 надо делать.
+3
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Тут все ожидаемо и буднично будет, 4-1 локомотив
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