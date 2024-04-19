Гераськин о победе «Металлурга»: «Петунин – гений. «Локо» не удивил, все было как мы ожидали»
Игорь Гераськин остался доволен победой в 1-й игре с «Локомотивом» (2:1).
«Хорошие впечатления остались. Самое главное, что победили.
«Локомотив» не удивил, все было как мы ожидали. Разобрали игру соперника. Много было моментов, но не все реализовали. Но самое главное, что выиграли.
Петунин – гений. В моменте с первым голом здорово поборолся и отдал, а что касается второй шайбы, то он частенько такие забивает. Саша здорово может побороться на пятаке, подставить и забить. Это его голы.
Я думаю, что матч примерно в таком духе и должен был проходить. «Локомотив» достаточно плотно играет в своей и средней зоне, у них системная оборона. Мы этого ожидали. У нас многое получалось», – сказал нападающий «Металлурга».
Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол
Чуть выше интервью Березкина, в котором он говорит, что Металлург его не удивил.