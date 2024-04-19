Гераськин о победе «Металлурга»: «Петунин – гений. «Локо» не удивил, все было как мы ожидали»

Игорь Гераськин остался доволен победой в 1-й игре с «Локомотивом» (2:1).

«Хорошие впечатления остались. Самое главное, что победили.

« » не удивил, все было как мы ожидали. Разобрали игру соперника. Много было моментов, но не все реализовали. Но самое главное, что выиграли.

– гений. В моменте с первым голом здорово поборолся и отдал, а что касается второй шайбы, то он частенько такие забивает. Саша здорово может побороться на пятаке, подставить и забить. Это его голы.

Я думаю, что матч примерно в таком духе и должен был проходить. «Локомотив» достаточно плотно играет в своей и средней зоне, у них системная оборона. Мы этого ожидали. У нас многое получалось», – сказал нападающий «Металлурга».

Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол