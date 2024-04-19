Игорь Григоренко о матче «Металлурга» с «Локомотивом»: «Вроде конец чемпионата, силы должны заканчиваться, а ребята бьются. Игра была быстрой, интересной»
Игорь Григоренко высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).
«Мне понравился матч, хороший. Касаемо того, что было мало голов, думаю, так будет всю серию.
Что касаемо накала, то игра была быстрой, интересной. Вроде уже конец чемпионата, силы должны заканчиваться, а ребята бьются», – сказал обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко