Игорь Григоренко о матче «Металлурга» с «Локомотивом»: «Вроде конец чемпионата, силы должны заканчиваться, а ребята бьются. Игра была быстрой, интересной»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Григоренко КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Григоренко высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Мне понравился матч, хороший. Касаемо того, что было мало голов, думаю, так будет всю серию.

Что касаемо накала, то игра была быстрой, интересной. Вроде уже конец чемпионата, силы должны заканчиваться, а ребята бьются», – сказал обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко

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