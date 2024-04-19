Курдин о «Металлурге»: «Разин – большой молодец, многие не верили, что он сможет чего-то тут добиться. И ведь играют молодые российские ребята, он не набрал, как в «Ак Барсе», звездных старичков»
Геннадий Курдин высоко оценил работу Андрея Разина в «Металлурге».
– Вы смотрите финал Кубка Гагарина? Неожиданно «Магнитка» победила «Локомотив» в первом матче?
– А что тут удивительного? Это только начало, первый матч.
Тем не менее «Металлург» выступил сильно, и главный тренер Андрей Разин – большой молодец. Он умеет настроить ребят. Он их здорово мотивирует.
Многие не верили, что Разин сможет чего-то добиться в «Магнитке». И ведь играют у него молодые российские ребята. Он ведь не набрал, как в «Ак Барсе», звездных именитых старичков.
– Меня, как журналиста, порадовало, что Разин открыл раздевалку «Металлурга» в плей-офф: «Заходите, общайтесь с кем хотите».
– А что зажатыми ходить? От кого закрываться? Разин – умница. И его «Северсталь» многому научила. Дали ему поработать – он набрался опыта, – сказал первый тренер Никиты Кучерова.