Курдин о «Металлурге»: «Разин – большой молодец, многие не верили, что он сможет чего-то тут добиться. И ведь играют молодые российские ребята, он не набрал, как в «Ак Барсе», звездных старичков»

Теги Ак Барс Металлург Мг Локомотив Северсталь Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высоко оценил работу Андрея Разина в «Металлурге».

– Вы смотрите финал Кубка Гагарина? Неожиданно «Магнитка» победила «Локомотив» в первом матче?

– А что тут удивительного? Это только начало, первый матч.

Тем не менее «Металлург» выступил сильно, и главный тренер Андрей Разин – большой молодец. Он умеет настроить ребят. Он их здорово мотивирует.

Многие не верили, что Разин сможет чего-то добиться в «Магнитке». И ведь играют у него молодые российские ребята. Он ведь не набрал, как в «Ак Барсе», звездных именитых старичков.

– Меня, как журналиста, порадовало, что Разин открыл раздевалку «Металлурга» в плей-офф: «Заходите, общайтесь с кем хотите».

– А что зажатыми ходить? От кого закрываться? Разин – умница. И его «Северсталь» многому научила. Дали ему поработать – он набрался опыта, – сказал первый тренер Никиты Кучерова.

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7 комментариев
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Что ж. Мне, как болельщику Ак Барса, крыть нечем. Как по мне, Магнитка - самый уважаемый, умный и интеллигентный клуб кхл в плане менеджмента. А нас, к сожалению, лихорадит…
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Так и есть , игроков с громкими именами в Магнитке нет , а команда боевая и играющая , Разин везде доказывает , что умеет работать , от Ижстали и Северстали , до Автомобилиста и Магнитки !
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Этот Курдин очень даже адекватный мужик 👍таких бы побольше в нашем хоккее а не вот это все типа Ротенберга Медведева
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согласен с курдиным на все 100,разин преобразил команду за короткий срок,это удается не каждому тренеру,есть чутье и опыт как игрока так и тренера,респект и удачи
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Ответ бизе
Так и есть , игроков с громкими именами в Магнитке нет , а команда боевая и играющая , Разин везде доказывает , что умеет работать , от Ижстали и Северстали , до Автомобилиста и Магнитки !
Игрок был талантливый, площадку видел отлично. Даже такое бревно как Гольц стал у него в звене лучшим бомбардиром. Как сейчас помню Раз и Гол
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Уважаю Андрея Владимировича со времён когда я ходил на ТХК и застал ту самую драку со Ждахиным))
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Магниты за стабильность. И легионеры, и тем более лимит на их количество им не мешает. До этого был отрезок когда ни Мозякину, ни Кошечкину и другим ребятам разных возрастов не мешал никакой иностранный нападающий, защитник или вратарь быть частью успешного клуба. Иностранные, не очень иностранные тренера и подавно не помеха выигрышам и титулам
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