Петунин о 2:1 с «Локомотивом»: «Мы неплохо играли, владели преимуществом. Лишний раз доказали себе, что все можем командой»

Александр Петунин высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Это финал, все настраиваются биться. Мы неплохо играли, владели преимуществом. Наверное, должны добавлять в реализации. С каждым соперником много играть, « » – не исключение. Просто нужно правильно себя настраивать.

Мой гол в большинстве? Всегда приятно забивать и выигрывать. Считаю, что до этого тоже хорошо играли в большинстве, были моменты. Просто шайба ходила по ленточке. Хорошо, что забили.

– наш капитан. Он всегда с командой, поддерживает нас, дает советы. Все в рабочем режиме. Любая победа придает положительные эмоции. Мы лишний раз доказали себе, что все можем командой», – сказал нападающий «Металлурга» .

Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол