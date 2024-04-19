Петунин о 2:1 с «Локомотивом»: «Мы неплохо играли, владели преимуществом. Лишний раз доказали себе, что все можем командой»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Александр Петунин Хоккей

Александр Петунин высказался о победе «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1, 1-0).

«Это финал, все настраиваются биться. Мы неплохо играли, владели преимуществом. Наверное, должны добавлять в реализации. С каждым соперником много играть, «Локомотив» – не исключение. Просто нужно правильно себя настраивать.

Мой гол в большинстве? Всегда приятно забивать и выигрывать. Считаю, что до этого тоже хорошо играли в большинстве, были моменты. Просто шайба ходила по ленточке. Хорошо, что забили.

Егор Яковлев – наш капитан. Он всегда с командой, поддерживает нас, дает советы. Все в рабочем режиме. Любая победа придает положительные эмоции. Мы лишний раз доказали себе, что все можем командой», – сказал нападающий «Металлурга» Александр Петунин.

Победу «Металлурга» создал яркий герой: отдал пас в падении и забил решающий гол

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