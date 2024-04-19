Экс-директор «Трактора» Баландин о словах Заварухина про Шалунова: «Детский лепет какой-то. Этот момент перечеркнул все положительное, что он наработал за год»

Андрей Баландин оценил работу главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина.

Клуб под руководством специалиста дошел до полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ, где проиграл «Локомотиву» (0-4 в серии).

«Мое мнение такое: Заварухин с задачей справился. В тяжелой ситуации он получил команду, но она вышла в плей-офф и выступила успешно, не считая последних матчей.

Я считаю, что из этого состава тренерским штабом и руководством удалось выжать все. Выше прыгнуть было нельзя, это был предел, что и показали матчи с « ».

В целом все молодцы, все сработали отлично. Оставить ли Заварухина – решать руководству. Мы же не знаем планов клуба. Руководители не озвучивают, будет ли задача выиграть и будет ли усиливаться команда для этого. Поэтому можно дать Заварухину еще сезон поработать, посмотреть на него.

Единственное, что мне не понравилось, когда он начал запугивать . Это какой-то детский лепет. этот поступок нисколько не красит.

Владимир Плющев абсолютно правильно сказал, что главный тренер так не должен себя вести. Где было видано, что такие заявления делали Билялетдинов, Белоусов или Крикунов? Как молодой специалист Заварухин должен равняться на мэтров. Солидности в нем еще нет.

Этот момент перечеркнул все то положительное, что наработал Заварухин за этот год. Тренер такое говорить не должен», – сказал бывший директор « » Андрей Баландин.