Фетисов о перекрестном плей-офф: «Идея в том, чтобы столкнуть клубы-олигархи между собой. Соблюдение спортивного принципа – главный итог этого Кубка Гагарина»

Вячеслав Фетисов высказался о перекрестном формате плей-офф КХЛ .

В этом сезоне команды Западной и Восточной конференции впервые играли друг с другом во втором раунде плей-офф. Раньше они встречались только в финале.

До полуфинала добрались три уральские команды: челябинский «Трактор», «Автомобилист» из Екатеринбурга и магнитогорский «Металлург».

«Идея этого и была в том, чтобы столкнулись между собой клубы-олигархи.

Уральцы – молодцы, их можно поздравить. Порадовали болельщиков, показали, что на Урале есть качественный хоккей с такими финансовыми затратами и приличным результатом.

Еще раз мы получили возможность осознать, что равные возможности – это, прежде всего, интерес к хоккею и радость болельщиков, и, как по мне, самое главное, соблюдение спортивного принципа. Это главный итог этого плей-офф.

Побеждают те, кто лучше всего готов, кто лучше управляем, кто хочет победить больше. Все создает интригу и интерес к игре, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.