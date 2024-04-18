Фетисов о перекрестном плей-офф: «Идея в том, чтобы столкнуть клубы-олигархи между собой. Соблюдение спортивного принципа – главный итог этого Кубка Гагарина»

Теги Металлург Мг Трактор Автомобилист Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о перекрестном формате плей-офф КХЛ .

В этом сезоне команды Западной и Восточной конференции впервые играли друг с другом во втором раунде плей-офф. Раньше они встречались только в финале.

До полуфинала добрались три уральские команды: челябинский «Трактор», «Автомобилист» из Екатеринбурга и магнитогорский «Металлург». 

«Идея этого и была в том, чтобы столкнулись между собой клубы-олигархи.

Уральцы – молодцы, их можно поздравить. Порадовали болельщиков, показали, что на Урале есть качественный хоккей с такими финансовыми затратами и приличным результатом.

Еще раз мы получили возможность осознать, что равные возможности – это, прежде всего, интерес к хоккею и радость болельщиков, и, как по мне, самое главное, соблюдение спортивного принципа. Это главный итог этого плей-офф.

Побеждают те, кто лучше всего готов, кто лучше управляем, кто хочет победить больше. Все создает интригу и интерес к игре, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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14 комментариев
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Клуб-олигарх Автомобилист выбил клуб-олигарх СКА. Вот оказывается как.
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Как раз идея была в обратном, чтобы клубы олигархи отлетели в ПО от андердогов, так и получилось. Но Слава ни хрена не понял.
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Всё правильно сказал, кто раньше в финале играл, разве не клубы алегархи? А тут на те пролетели. Сейчас банда Третьяка начнёт ныть, как же его любимый запад в пролёте.
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Ответ Ozz99
Клуб-олигарх Автомобилист выбил клуб-олигарх СКА. Вот оказывается как.
По его словам,олигархи,все на Востоке.Чудак-человек.🤷🏻‍♂️
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Фетисова сегодня много
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Наши чинуши думали что в финале будут играть СКА и ЦСКА , а случился облом ни один московский клуб и ни СКА даже до полуфинала не дошли, СКА и бабло не помогло. Теперь начинают что то новое придумывать, типа контроля над судейством и так далее.
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Слава ерунду сказал, перед сезоном как раз идея и была в том, чтобы ЦСКА и СКА развести до финала.
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Во как , оказывается Автомобилист , Трактор клубы олигархи
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Ответ Ozz99
Клуб-олигарх Автомобилист выбил клуб-олигарх СКА. Вот оказывается как.
У Авто четвёртый бюджет.
Если у СКА больше, то Вы абсолютно правы 💁‍♂️🥃
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Ответ Ozz99
Клуб-олигарх Автомобилист выбил клуб-олигарх СКА. Вот оказывается как.
А теперь еще подключи голову и сравни принципы формирования составов Авто и СКА. Сравни количество лавок запасных и фарм-клубов в КХЛ. Сравни админ ресурс. Удачи
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Ответ Bdv68
У Авто четвёртый бюджет. Если у СКА больше, то Вы абсолютно правы 💁‍♂️🥃
Что значит «если».🤔
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Ответ Руслан Х
Что значит «если».🤔
Я не слежу за КХЛ. Про Авто знаю случайно.
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