Генменеджер «Торпедо»: «Дер-Аргучинцев провел неплохой сезон в «Тракторе». Но он играл за такие деньги, что если бы он был у нас, болельщики не пережили бы это морально»

Теги Трактор Торпедо болельщики КХЛ Чемпионат.com деньги Семен Дер-Аргучинцев Максим Гафуров Хоккей

Генменеджер «Торпедо» высказался об обмене Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор».

«Дер-Аргучинцев был разменян с прицелом на несколько лет вперед, провел неплохой сезон в «Тракторе», но Семен играл там в третьем звене и за такие деньги, что если бы он играл у нас, то многие болельщики не пережили бы это морально. Они бы чувствовали, что лично платят ему зарплату.

Вот здесь мы ментально тоже растем и будем готовы больше ошибаться. Только так мы можем выйти за рамки и будем иметь шанс добиться чего-то больше, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

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2 комментария
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Игоок хороший но у нас молодёж есть не хуже.
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На несколько лет вперёд? Взамен получили Охтюка и Дорофеева, которые, на мой взгляд, в ближайшей перспективе даже теоретически не планируют возвращаться из-за океана. И которые, вряд ли сыграют за нас вообще. Свищев, в перспективе, игрок интересный, но работать и работать ещё. Очень сырой пока. Всё равно обмен мутный. Дер, как бы не пел МакГаф, лидер Трактора и третий бомбардир команды в регулярке, второй бомбардир в ПО, можно сказать один из главных творцов успеха Челябинска. Сложнее морально пережить что за классного игрока, получили, по сути, две консервные банки и дырку от баранки...
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