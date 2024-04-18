Генменеджер «Торпедо»: «Дер-Аргучинцев провел неплохой сезон в «Тракторе». Но он играл за такие деньги, что если бы он был у нас, болельщики не пережили бы это морально»

Генменеджер «Торпедо» высказался об обмене Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор».

« был разменян с прицелом на несколько лет вперед, провел неплохой сезон в « », но Семен играл там в третьем звене и за такие деньги, что если бы он играл у нас, то многие болельщики не пережили бы это морально. Они бы чувствовали, что лично платят ему зарплату.

Вот здесь мы ментально тоже растем и будем готовы больше ошибаться. Только так мы можем выйти за рамки и будем иметь шанс добиться чего-то больше, – сказал генеральный менеджер « » .