Генменеджер «Торпедо»: «Дер-Аргучинцев провел неплохой сезон в «Тракторе». Но он играл за такие деньги, что если бы он был у нас, болельщики не пережили бы это морально»
Генменеджер «Торпедо» высказался об обмене Семена Дер-Аргучинцева в «Трактор».
«Дер-Аргучинцев был разменян с прицелом на несколько лет вперед, провел неплохой сезон в «Тракторе», но Семен играл там в третьем звене и за такие деньги, что если бы он играл у нас, то многие болельщики не пережили бы это морально. Они бы чувствовали, что лично платят ему зарплату.
Вот здесь мы ментально тоже растем и будем готовы больше ошибаться. Только так мы можем выйти за рамки и будем иметь шанс добиться чего-то больше, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.