Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – бесхарактерный. Его испортили журналисты и другие люди вокруг него. Свою состоятельность нужно доказывать каждый день»
Андрей Баландин считает форварда Виталия Кравцова бесхарактерным.
«Я как всегда оказался прав. Столько лет в хоккее, поэтому вижу потенциал игрока и то, что Кравцов – бесхарактерный.
Его испортили журналисты и другие люди, которые находятся вокруг него. Посмотрите мультфильм «Талант и поклонники».
Появятся другие молодые пацаны, и его бросят. В спорте свою состоятельность нужно доказывать каждый сезон, каждый день», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий «Трактора» Виталий Кравцов провел 55 матчей и набрал 34 (18+16) очка. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 14 играх.