Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кравцов – бесхарактерный. Его испортили журналисты и другие люди вокруг него. Свою состоятельность нужно доказывать каждый день»

Теги Трактор КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Андрей Баландин считает форварда Виталия Кравцова бесхарактерным.

«Я как всегда оказался прав. Столько лет в хоккее, поэтому вижу потенциал игрока и то, что Кравцов – бесхарактерный.

Его испортили журналисты и другие люди, которые находятся вокруг него. Посмотрите мультфильм «Талант и поклонники».

Появятся другие молодые пацаны, и его бросят. В спорте свою состоятельность нужно доказывать каждый сезон, каждый день», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий «Трактора» Виталий Кравцов провел 55 матчей и набрал 34 (18+16) очка. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 14 играх.

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21 комментарий
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Медленный он какой то стал,долго думает,человеку уже 24 года,надо пахать чтобы теперь хотя бы до уровня первого звена команды кхл дорасти,
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Вот о чем он говорит? Кравцов, как игрок очень даже вырос, возмужал, оброс мышцой, не стесняется идти в силовую, в отличие от своего партнера по звену Бурдасова, берет ответственность на себя при принятии нестандартных решений и действий, голевое чутье никуда не делось, кстати, очень спокоен при розыгрыше большинства.
+6
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Норманльно парень играет... Не на того парня Баландин свой гнев направил!!!
+2
-1
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Просто бред!😎
+2
-1
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Ответ Клинок
Баландина выгнали грязной метлой. Вот он от злости всех пугает)))
И ругает
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Ответ Владимир
Столько денег освободят!!! Сразу можно двоих толковых брать..
Это точно
0
0
0
Ответ Анна Минина
Дай бог уберут
Столько денег освободят!!! Сразу можно двоих толковых брать..
0
0
0
Ответ Владимир
Да это понятно!!!
Дай бог уберут
0
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0
Ответ Анна Минина
Я комментарии почитала в контакте так там все за его уход
Да это понятно!!!
0
0
0
Ответ Владимир
Вот поэтому и разговоры пошли о расторжении контракта
Я комментарии почитала в контакте так там все за его уход
0
0
0
Ответ Анна Минина
Как самому не стыдно так играть.
Вот поэтому и разговоры пошли о расторжении контракта
0
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Ответ Владимир
Не говори...
Как самому не стыдно так играть.
0
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0
Ответ Анна Минина
Хотят других крайних сделать
Не говори...
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Ответ Владимир
Привет✋👋 Согласен полностью с тобой!!!
Хотят других крайних сделать
0
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Ответ Анна Минина
В этом звене только он и огурец что делают.
Привет✋👋 Согласен полностью с тобой!!!
0
0
0
Ответ Анна Минина
В этом звене только он и огурец что делают.
Привет✋👋 Согласен полностью с тобой!!!
0
0
0
Ответ Владимир
Норманльно парень играет... Не на того парня Баландин свой гнев направил!!!
В этом звене только он и огурец что делают.
0
0
0
Так у Виталика то понос то золотуха
0
0
0
Угараю с Болтландина!!!Мультфильмы он смотрит и сравнивает!!!
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Баландина выгнали грязной метлой. Вот он от злости всех пугает)))
+2
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0
Как он тогда попал в КХЛ ? Без характера ?)
+1
-1
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