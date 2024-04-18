Агент Жафярова о «Торпедо»: «Приоритет – остаться в «Авангарде». Мы в процессе диалога, будем рассматривать все предложения»

Теги Авангард Торпедо возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Максим Гафуров Хоккей

Агент Дамира Жафярова прокомментировал возможный переход игрока в «Торпедо».

Ранее генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал предложение нападающему.

Срок контракта 30‑летнего форварда с омским клубом истечет 30 апреля. В минувшем сезоне он в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков.

– Пока мы об этом не думаем. Ждем, что у нас будет в Омске.

– Предлагает ли «Авангард» новый контракт?

– Мы в процессе диалога. Мы будем рассматривать все предложения. Но Дамиру все понравилось в «Авангарде». Приоритет у нас – остаться в Омске. А дальше посмотрим, – сказал агент Дамира Жафярова Шуми Бабаев.

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9 комментариев
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А где традиционная шумиха по поводу интереса к Жафярову из клубов НХЛ??? )))...
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Судя по всему Дамир хороший парень (так же как и Валя Пьянов), но нам хватит и одного Дамира, и ни одного Валентина
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А почему Бабай не шумит об интересе из НХЛ? Это уже как народная примета - закачивается контракт у Жафярова, сразу небывалый интерес из-за океана к нему)) Айзерман и Холланд чуть ли не подраться готовы чтобы заполучить Дамира)))
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С таким генменом не удивительно что Авангард в приоритете. Их развести можно на большие деньги.
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За 60 млн нафиг не нужен. Максимум 30, как игроку 3 тройки, собственно столько и получают его партнеры Николишин и Игумнов. Если на такую сумму согласен, то можно было бы оставить.
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Если в деньгах подвинется, то можно на год продлить. Но с таким агентом вряд ли сильно уступит.
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Потапова в Торпедо пригласите
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Странный разговор… Нужен ли Дамир на этом этапе Торпедо? Большой уверенности нет… Будем посмотреть….
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вопрос цены, если пьяновские 45млн
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