Агент Жафярова о «Торпедо»: «Приоритет – остаться в «Авангарде». Мы в процессе диалога, будем рассматривать все предложения»

Агент Дамира Жафярова прокомментировал возможный переход игрока в «Торпедо».

Ранее генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров заявил, что нижегородский клуб сделал предложение нападающему.

Срок контракта 30‑летнего форварда с омским клубом истечет 30 апреля. В минувшем сезоне он в составе «Ак Барса» и «Авангарда» суммарно провел 41 матч, набрав 17 (5+12) очков.

– Пока мы об этом не думаем. Ждем, что у нас будет в Омске.

– Предлагает ли «Авангард» новый контракт?

– Мы в процессе диалога. Мы будем рассматривать все предложения. Но Дамиру все понравилось в «Авангарде». Приоритет у нас – остаться в Омске. А дальше посмотрим, – сказал агент Дамира Жафярова Шуми Бабаев.