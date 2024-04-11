Агент Заварухина: «Пока переговоров с «Трактором» не было, все тихо. Говорили, что переподпишут его, если команда пройдет два раунда. Посмотрим, как будет»

Теги Трактор Алексей Волков Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ Хоккей

Агент Алексея Заварухина высказался о будущем тренера в «Тракторе».

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

– Переговоры с «Трактором» о контракте Алексея Заварухина уже начались?

– Пока никаких переговоров не было, все тихо.

– Вы ждете предложение от «Трактора»?

– Да, в клубе говорили, что если команда пройдет два раунда, то его переподпишут. Посмотрим, как будет на деле.

– Заварухин выполнил свою задачу?

– Перевыполнил. Я очень рад, что он смог сплотить команду вокруг себя. Очень хороший дебютный сезон, на пятерку.

– Появлялась информация, что генменеджер Алексей Волков не рассматривает Заварухина.

– В клубе ведь не только один Волков. У меня такой информации нет. Волков мне не звонил и не сказал, что он не рассматривает Заварухина. Это тоже какой-то вброс, – сказал агент Шуми Бабаев.

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2 комментария
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Алексей Борисович достойный тренер ХК "Трактор".
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