Шуми Бабаев: «Игроки КХЛ не поехали в сборную Словакии, потому что лечат болячки после тяжелого сезона»

Теги травмы Шуми Бабаев Сборная Словакии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Федерация хоккея Словакии Томаш Юрчо Михал Чайковски Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев высказался о том, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ.

Ранее стало известно, что в сборную Словакии не вызовут хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира в 2024 году.

– Никто из игроков КХЛ не поехал в сборную Словакии, потому что лечат болячки после тяжелого сезона.

Я так понимаю, что ребята прямо сказали федерации, что не смогут по отдельным причинам поехать на чемпионат мира, и поэтому было принято такое решение.

– То есть в заявлении федерации хоккея Словакии не стоит искать какого-то политического контекста?

– Нет, потому что игроки сами так сказали. Знаю, что Юрчо тоже не поедет на чемпионат мира, потому что хочет отдохнуть после сезона, подлечиться и подготовиться к следующему сезону в КХЛ.

Чайковски тоже был травмирован, поэтому тут ситуация простая, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

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