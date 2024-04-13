Шуми Бабаев: «Игроки КХЛ не поехали в сборную Словакии, потому что лечат болячки после тяжелого сезона»

Шуми Бабаев высказался о том, что Словакия не вызовет игроков из КХЛ на ЧМ.

Ранее стало известно, что в сборную Словакии не вызовут хоккеистов из на чемпионат мира в 2024 году.

– Никто из игроков КХЛ не поехал в сборную , потому что лечат болячки после тяжелого сезона.

Я так понимаю, что ребята прямо сказали федерации, что не смогут по отдельным причинам поехать на чемпионат мира, и поэтому было принято такое решение.

– То есть в заявлении федерации хоккея Словакии не стоит искать какого-то политического контекста?

– Нет, потому что игроки сами так сказали. Знаю, что тоже не поедет на чемпионат мира, потому что хочет отдохнуть после сезона, подлечиться и подготовиться к следующему сезону в КХЛ.

тоже был травмирован, поэтому тут ситуация простая, – сказал хоккейный агент .