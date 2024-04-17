Бабаев о Кубке Стэнли: «У «Вашингтона» шансов немного, состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться»

Шуми Бабаев высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».

«Мы же говорили, что шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.

Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.

С « » в плей-офф будет тяжело, – один из лучших вратарей НХЛ, а – один из лучших нападающих лиги.

Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у « » немного, но это НХЛ, здесь все может случиться», – сказал агент Шуми Бабаев.