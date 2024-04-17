Бабаев о Кубке Стэнли: «У «Вашингтона» шансов немного, состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Шуми Бабаев НХЛ Артемий Панарин Игорь Шестеркин Чемпионат.com Хоккей

Шуми Бабаев высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».

«Мы же говорили, что шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.

Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.

С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестеркин – один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин – один из лучших нападающих лиги.

Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у «Вашингтона» немного, но это НХЛ, здесь все может случиться», – сказал агент Шуми Бабаев.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Панара и ко в 4 матча уложатся
+2
0
+2
Ответ I. S.
Нью-Йорку очень повезло, что достался Вашингтон. Нет, не повезло, заслужили, конечно, став первыми и получив право на восьмого. Мысль в том, что с любым другим из шести Рейнджерс было бы очень сложно уже в первом раунде. Никакого кубка у них не будет и в этот раз.
Ваши выводы я так понял на какой то личной неприязни основаны! 4:0 скриньте!
+2
0
+2
Да это уже неважно.
После такой гонки за место в плей-офф даже свип от Рейнджеров не будет трагедией.
Никаких ожиданий, никакого груза ответственности - можно просто наслаждаться постсизоном.😎
+2
-1
+1
главное Ови забить 4 гола плове, чтоб достать Лемье .
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий