Бабаев о Кубке Стэнли: «У «Вашингтона» шансов немного, состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее. Но это НХЛ, все может случиться»
Шуми Бабаев высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.
Соперником «Кэпиталс» в первом раунде Кубка Стэнли будут «Рейнджерс».
«Мы же говорили, что шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, все сложилось удачно.
Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.
С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестеркин – один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин – один из лучших нападающих лиги.
Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у «Вашингтона» немного, но это НХЛ, здесь все может случиться», – сказал агент Шуми Бабаев.
После такой гонки за место в плей-офф даже свип от Рейнджеров не будет трагедией.
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