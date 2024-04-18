Генменеджер «Торпедо» о Жафярове: «Мы сделали предложение, дальше все от него будет зависеть. Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие»
Максим Гафуров сообщил, что «Торпедо» сделало предложение Дамиру Жафярову.
Контракт 30-летнего форварда с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля.
– Насколько реален переход Жафярова в «Торпедо»?
– Мы все это время оставались на связи с Дамиром, следили за его карьерой. Воспринимаем его в некоторой степени как нижегородца. Помним про его рекорд, когда он за «Торпедо» набрал 61 очко.
Мы сделали предложение, а дальше все от него будет зависеть. Мы и в прошлом сезоне обозначали свой интерес к этому игроку.
Есть моменты по его роли в «Торпедо», она здесь будет немного иная, потому что клуб уже вырос. Уже не будет такого, что мы будем возлагать все надежды [только] на Жафярова.
Уверен, что Дамир мог бы вернуть лучшего себя в «Торпедо» с такими исполнителями. Дамир всегда был хорошим примером для молодых хоккеистов, он амбициозный парень с чемпионским характером.
Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие, а остальное – это уже вопрос переговоров с агентами и их виденья его дальнейшего карьерного пути, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.
Ранее Жафяров выступал за «Торпедо» с 2018 по 2022 год.