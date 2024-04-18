Генменеджер «Торпедо» о Жафярове: «Мы сделали предложение, дальше все от него будет зависеть. Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие»

Теги Авангард Торпедо возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Максим Гафуров Хоккей

Максим Гафуров сообщил, что «Торпедо» сделало предложение Дамиру Жафярову.

Контракт 30-летнего форварда с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля. 

– Насколько реален переход Жафярова в «Торпедо»?

– Мы все это время оставались на связи с Дамиром, следили за его карьерой. Воспринимаем его в некоторой степени как нижегородца. Помним про его рекорд, когда он за «Торпедо» набрал 61 очко.

Мы сделали предложение, а дальше все от него будет зависеть. Мы и в прошлом сезоне обозначали свой интерес к этому игроку.

Есть моменты по его роли в «Торпедо», она здесь будет немного иная, потому что клуб уже вырос. Уже не будет такого, что мы будем возлагать все надежды [только] на Жафярова.

Уверен, что Дамир мог бы вернуть лучшего себя в «Торпедо» с такими исполнителями. Дамир всегда был хорошим примером для молодых хоккеистов, он амбициозный парень с чемпионским характером.

Думаю, мы бы смогли найти с ним взаимодействие, а остальное – это уже вопрос переговоров с агентами и их виденья его дальнейшего карьерного пути, – сказал генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Ранее Жафяров выступал за «Торпедо» с 2018 по 2022 год.

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4 комментария
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Хочет играть,а не мучиться надо идти в Торпедо.
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Для Дамира это было бы идеальным решением .Но деньги тоже играют роль ,агент спутает все карты
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Он и 20 процентов денег не отрабатывает в Авангарде, было бы хорошо для всех, возможно в Торпедо бы воспрял духом и вернул хороший уровень и в Авангарде деньги бы на другого игрока оставили
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поправили))
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