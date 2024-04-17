Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 – нет. Желаем ему удачи, хотя побить рекорд Гретцки будет сложно»
Андрей Баландин высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.
«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ и гарантировали себе 8-е место в таблице Восточной конференции.
– «Вашингтон» и должен был попадать в плей-офф. Команда уже давно начала перестройку, когда Евгения Кузнецова освободили из команды и тренер начал искать варианты усиления игры. В итоге клуб решил свою задачу и попал в плей-офф. Теперь вопрос, как там получится выступить.
– Александр Овечкин хорошо разыгрался во второй половине чемпионата.
– Так и должно было быть, он изо всех сил будет стараться, чтобы побить рекорд Гретцки. В таком возрасте непросто найти мотивацию. Вот Женя Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 лет – нет.
Желаем ему только удачи, хотя побить рекорд Гретцки все равно будет сложно. Возможно, Овечкин пересмотрит свою подготовку к сезону, ему нужно вернуть тонус. Скорость у него упала, не зря он худший в команде по показателю полезности. Мне кажется, что если бы было меньше шума вокруг этого рекорда, Овечкину было бы легче, – сказал бывший директор «Трактора».
Он единственный, кто не в курсе, сколько Овечкину до Гретцки осталось?
мекс талантлив, спору нет, но пока даже 500 не пробил.
вот если через 2 года эти самые 500 пробьет, тогда да, тогда можно будет начинать о чем-то рассуждать...
P.s. Я не сомневаюсь что овечкин это сделает но это не значит что это будет просто.