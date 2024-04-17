Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 – нет. Желаем ему удачи, хотя побить рекорд Гретцки будет сложно»

Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Андрей Баландин высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ и гарантировали себе 8-е место в таблице Восточной конференции. 

– «Вашингтон» и должен был попадать в плей-офф. Команда уже давно начала перестройку, когда Евгения Кузнецова освободили из команды и тренер начал искать варианты усиления игры. В итоге клуб решил свою задачу и попал в плей-офф. Теперь вопрос, как там получится выступить.

Александр Овечкин хорошо разыгрался во второй половине чемпионата.

– Так и должно было быть, он изо всех сил будет стараться, чтобы побить рекорд Гретцки. В таком возрасте непросто найти мотивацию. Вот Женя Кузнецов в 31 год мотивацию потерял, а Овечкин в 38 лет – нет.

Желаем ему только удачи, хотя побить рекорд Гретцки все равно будет сложно. Возможно, Овечкин пересмотрит свою подготовку к сезону, ему нужно вернуть тонус. Скорость у него упала, не зря он худший в команде по показателю полезности. Мне кажется, что если бы было меньше шума вокруг этого рекорда, Овечкину было бы легче, – сказал бывший директор «Трактора». 

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15 комментариев
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"...побить рекорд Гретцки все равно будет сложно".
Он единственный, кто не в курсе, сколько Овечкину до Гретцки осталось?
+9
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+8
Ответ lus
"...побить рекорд Гретцки все равно будет сложно". Он единственный, кто не в курсе, сколько Овечкину до Гретцки осталось?
Может он статистику только до нового года смотрел)
+1
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В сезоне 2013/2014 гг. у Овечкина был показатель полезности минус 34, однако это не помешало ему забросить 51 шайбу.
+2
-2
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нашли пресс - аташе для Трактора )
0
0
0
Ответ Jeff Lebowski
Если со здоровьем у Сантёра будет всё в порядке, то 40+ шайб как-нибудь напихает. Мне кажется, в данный момент угроза потенциальному рекорду Ови исходит не столько от белорусского еврея, сколько от аризонского мексиканца. Так что желательно бы начать следить за питанием и образом жизни: не пить колу вёдрами, же жрать много углеводов, не бухать, не слушать попсу и пихать пока пихается.
да ладно.
мекс талантлив, спору нет, но пока даже 500 не пробил.
вот если через 2 года эти самые 500 пробьет, тогда да, тогда можно будет начинать о чем-то рассуждать...
+1
-1
0
Ответ lus
"...побить рекорд Гретцки все равно будет сложно". Он единственный, кто не в курсе, сколько Овечкину до Гретцки осталось?
41 гол в 39 лет совсем не просто забить просто он играл с хоккей и знает это я думаю.
P.s. Я не сомневаюсь что овечкин это сделает но это не значит что это будет просто.
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Ответ Baobabb forever
Может он статистику только до нового года смотрел)
Пожалуй, вы правы, именно до нового года)))
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Ответ Greg....
41 гол в 39 лет совсем не просто забить просто он играл с хоккей и знает это я думаю. P.s. Я не сомневаюсь что овечкин это сделает но это не значит что это будет просто.
В НХЛ вообще забивать сложно, но с учетом того, что Овечкин забил 853 шайбы и у него два сезона впереди (надеюсь без травм), то догнать Гретцки будет не так сложно, по сравнению с тем какого результата Овечкин добился уже на сегодня. Я, собственно, это имел ввиду.
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