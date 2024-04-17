Самедов об Овечкине: «Великий игрок, большой мастер. Но в плей-офф я буду болеть за свою любимую команду – «Рейнджерс»

Александр Самедов высказался о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.

«Заслужил ли выхода в плей-офф? Конечно, заслужил. Великий игрок, большой мастер. Просто есть одна ситуация: я болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс», и они попали в первом раунде на мою любимую команду, я буду за нее болеть, складывается так, что я буду очень сильно поддерживать свою любимую команду, за которую я болею очень много лет.

Считаю ли я, что у « » мало шансов на проход в следующий раунд? Вы знаете, НХЛ – такая лига, где очень часто восьмое место обыгрывает первое, поэтому я надеюсь, в этом случае этого не случится, но – очень конкурентоспособная лига. Как доказала «Флорида» в том году, нет ничего возможного.

Побьет ли Овечкин рекорд , до которому ему осталась 41 шайба? Ну, посмотри, как он провел концовку. Я ему это искренне желаю», – сказал бывший футболист сборной России, а ныне старший селекционер «Факела».