Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в сокращенном сезоне-2020/21

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Майк Гартнер Хоккей

Александр Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх.

Капитан «Вашингтона» отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). Победа принесла «Кэпиталс» выход в плей-офф. 

38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Меньше голов за одну регулярку у Александра было только в сокращенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21 (24 в 45 играх). 

При этом после 43 игр в этом сезоне на счету Овечкина было только 9 шайб. В следующих 36 матчах он отличился 22 раза. 

Александр в 18-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон и установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Майка Гартнера (17 таких сезонов). 

Всего на его счету 853 шайбы в 1426 играх в рамках регулярок. Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). Погоня за этим рекордом продолжится в следующем сезоне. 

По голам с учетом плей-офф (925 в 1573 играх) Овечкин тоже занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016 в 1695). 

Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба

🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался

84 комментария
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31 гол в самой малозабивной команде востока в 38 лет - мегадостижение. А уж как сейчас счастлив Мыкола https://images4.imagebam.com/f3/93/85/MESWOE4_o.png
+167
-10
+157
Овечкин установил ещё один уникальный рекорд.- Лучший снайпер команды. Седой волк стал им им в 19 раз (причём подряд). Такое за всю историю НХЛ даже за разные команды не удавалось вообще никому!...Даже хотя бы15 раз...
+67
-3
+64
То, как Овечкин пересобрался по ходу сезона это невероятно. Здесь, на спортсе, его уже списали в утиль. Честно говоря было крайне неприятно читать посты как он после очередной игры не отметился результативными действиями, и куча гадостей в комментариях...
+65
-4
+61
Так и возраст уже у Ови наибольший из возможного.) Гений хоккея ! Суперзвезда!!! Горжусь им!
+64
-8
+56
После верблюдов шел на +55 шайб полностью изменив сезон и вытащив команду в ПО! ГЕНИЙ!
+57
-11
+46
Ответ Direct free kick
31 гол в самой малозабивной команде востока в 38 лет - мегадостижение. А уж как сейчас счастлив Мыкола https://images4.imagebam.com/f3/93/85/MESWOE4_o.png
Миколка потеряется - можешь хату грузить на это))
+47
-3
+44
Нельзя забывать , что Вашингтон с отрывом худший в своей конференции по забитым голам, играли осторожно , но победителей не судят - вышли в плей-офф с неважным составом , без Бэкстрема , Кузнецова , Орлова , Манты и других , с вечно травмированными ветеранами О Ши и Пачиоретти , постоянно дисквалифицированным Уилсоном и только несгибаемый Саня провёл 79 игр из 82 в свои 38 лет , браво !!!
+43
-2
+41
Ответ Direct free kick
31 гол в самой малозабивной команде востока в 38 лет - мегадостижение. А уж как сейчас счастлив Мыкола https://images4.imagebam.com/f3/93/85/MESWOE4_o.png
Микола, время перекусить
+38
-2
+36
лысый шарлатан со своей ущербной стратегией довел команду до того, что сезон 23-24 гг стал самым худшим по забитым голам за последние 19 лет!!!! но виноват конечно же Овечкин??? единственное что поможет в этом сезоне - это грохнуть ментов в первом раунде. Подстригусь на лысо))))
+28
-4
+24
Ответ Potapson
То, как Овечкин пересобрался по ходу сезона это невероятно. Здесь, на спортсе, его уже списали в утиль. Честно говоря было крайне неприятно читать посты как он после очередной игры не отметился результативными действиями, и куча гадостей в комментариях...
У них не хватает достоинства признать свою неправоту или просто исчезнуть. Всё мельтешат
+26
-2
+24
Показатели Ови по сезонам:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
Всего - 1550 очков (853+697), 1426 игр.
Всего 19 сезонов. 15 выходов в плейофф!
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам с голами 30+, 18 сезонов, у Гартнера -17.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1426
Броски в створ - 6627 - рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 853 (~0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы, этот сезон в полтора раза меньше, в 7-8ми матчах ~3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 895+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1650+ - 10 место....
+23
-5
+18
Ответ Potapson
То, как Овечкин пересобрался по ходу сезона это невероятно. Здесь, на спортсе, его уже списали в утиль. Честно говоря было крайне неприятно читать посты как он после очередной игры не отметился результативными действиями, и куча гадостей в комментариях...
я больше скажу. мне было до того противно это читать, что я удалил спортс на месяца 4. я просто не мог больше читать эти груды омна 🥲
+19
-3
+16
Овечкин в очередном сезоне лучший снайпер Вашингтона.
Ничего не меняется, Ови форевэ!
Овечкин-31,
Строум-27.
Бомбардиры:
Строум- 67 (27+40) - рекордный для себя сезон.
Ови- 65очк (31+34) - очков и голов у Ови было меньше только в двух укороченных сезонах. Из полных сезонов этот сезон самый малорезультативный.
Несмотря на это Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф! Поздравляем!!! Больше -16 - только у Питссбурга.
+13
-2
+11
Ответ скип
Овечкин установил ещё один уникальный рекорд.- Лучший снайпер команды. Седой волк стал им им в 19 раз (причём подряд). Такое за всю историю НХЛ даже за разные команды не удавалось вообще никому!...Даже хотя бы15 раз...
Это реально круто. Очень недооцененная статистика. Каждый год кто-то может стрельнуть, или молодой какой появится, но он тупо два десятка лет никого не подпускает к себе. Смотрел какое-то видео лет 10 назад. То ли офис Вашингтона, то ли музей. И там 90% рекордов с его именем было. Боюсь представить, что там сейчас.
+9
0
+9
Вариантов всего два.))

Если , как иногда бывает с командой заскочившей последней, Вашингтон победит победителя регулярки , то появятся большие шансы на Кубок…
Или вылет в первом же круге, но с гордо поднятой головой.😀

Поболеем за Саню!!👏🏻 хотя и Панарин тоже хорош.👍🏻
+8
-1
+7
Теперь к улыбке Джоконды добавляется улыбка Ови 😁
+7
-1
+6
Камбэки Овечкина:
2008 год осень - 1 гол в 10 играх, апрель 2009 56 номер 1 в лиге с огромным отрывом.
2013 год конец марта - Стэмкос 25, Овечкин 18, середина апреля - 26-27, конец апреля - 29-32. Стэмкос повержен. Никаких тяжёлых травм у него не было ещё.
2015 год январь - Овечкин позади Нэша, Сегина, Стэмкоса. Итог +10 и выше от каждого.
2020 - начало января +9 Пастрняк. Итог на момент прерывания сезона в марте 2020: 48-48.
2024 - на начало года, Строум 13-7. Конец марта/начало апреля 26:26. Итог 31:27.
19 раз подряд лучший по голам в Вашингтоне. 9 раз в лиге.
Возможны какие-то неточности в деталях. Общие расклады таковы.
+8
-2
+6
Ответ Direct free kick
31 гол в самой малозабивной команде востока в 38 лет - мегадостижение. А уж как сейчас счастлив Мыкола https://images4.imagebam.com/f3/93/85/MESWOE4_o.png
Надо обращаться в Жди меня, искать Мыколу
+6
0
+6
А ведь и с учетом плей офф он может стать первым, если пару-тройку сезонов провести на крутом уровне. Надо конечно приличных типов подписать, чтоб облегчить задачу.
+5
-1
+4
Ответ Seema
лысый шарлатан со своей ущербной стратегией довел команду до того, что сезон 23-24 гг стал самым худшим по забитым голам за последние 19 лет!!!! но виноват конечно же Овечкин??? единственное что поможет в этом сезоне - это грохнуть ментов в первом раунде. Подстригусь на лысо))))
заскринил. потом фотку в студию
+4
0
+4
Ответ Кагов
Овечкин в очередном сезоне лучший снайпер Вашингтона. Ничего не меняется, Ови форевэ! Овечкин-31, Строум-27. Бомбардиры: Строум- 67 (27+40) - рекордный для себя сезон. Ови- 65очк (31+34) - очков и голов у Ови было меньше только в двух укороченных сезонах. Из полных сезонов этот сезон самый малорезультативный. Несмотря на это Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф! Поздравляем!!! Больше -16 - только у Питссбурга.
Нормально, учитывая, что уже было 32 шайбы и 65 очков в полных сезонах.
+5
-1
+4
Саша шикарно провел эту вторую часть регулярки, вышел на стандартную результативность в среднем за матч 0,61. Но важнее было показать команде, что она играет не для того, чтобы быстрее спихнуть ветерана с его рекордом, а что выход в плов, это цель, первая цель в командной игре хоккей, а всё личное идет следом. В следующем сезоне имеет шансы выбить 40 голов и практически снять вопрос с побитием рекорда.
+8
-4
+4
Ответ Позитивный
Вариантов всего два.)) Если , как иногда бывает с командой заскочившей последней, Вашингтон победит победителя регулярки , то появятся большие шансы на Кубок… Или вылет в первом же круге, но с гордо поднятой головой.😀 Поболеем за Саню!!👏🏻 хотя и Панарин тоже хорош.👍🏻
поразительный анализ: или выиграют, или проиграют.
на как, Холмс? )))
+5
-1
+4
Ответ Direct free kick
Вот его ник попробуй найти https://www.sports.ru/profile/1042417095/ Вообще картинку предоставил юзер paha
АХАХА

Овечкина прорвало на очередную безголевую серию
интриг остаётся совсем чуть-чуть.
забьет ли хотя бы 15 в этом сезоне (вряд ли)и
хватит ли ума уйти самому после этого сезона, либо руководству кэпиталс придется самим его выпроваживать?
+4
-1
+3
Sports.ru в своих заголовках язвит, но Ови на это )))))....
+5
-2
+3
Думаю ещё один хет-трик от него мы увидим. Это будет эпик.
+3
0
+3
Ответ ViktorVega
В следующем сезоне максимум 10 шайб у овцова, скриньте) овце Филы ФАС !!!
10 шайб в 39?! Совсем не плохой прогноз, если к Гретцки в 38 лет было 9 шайб за сезон)))
+3
0
+3
Ответ fridzon
По голам с учетом плей-офф (925 в 1573 играх) Овечкин тоже занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016 в 1695). --------------------- про это и не знал. Зачем вообще отдельно регулярку считают? Считали бы лучше общий котел сразу
Ну там не дураки всё-таки, регулярка это общий знаменатель по количеству матчей в сезоне. А команда может быть крайне средней и не залетать в плов вообще крайне редко. Поэтому и важны общие исходные данные.
+4
-1
+3
Ого! У Гретцки в п/о потрясающая статистика.👌
Овечкину удачи в следующей регулярке, надеюсь партнёры по команде будут чаще помогать ему с забитыми шайбами.🏒
+3
-1
+2
Ответ Александр Филиппов
единственное не понятно. 24 марта. Строум 13-7. шайбы Ови слева? а потом 31:27. шайбы Ови уже справа 🤔 это как произошло? у кого больше, тот и слева в списке? просто как остальную инфу сверху считать 🤔
После 31(30 по Северной Америке) декабря и до игры 3 (2) января с Питтсбургом было 13:7 в пользу Строума. Впервые сравнялись после Торонто в марте, когда проиграли 3:7 - по 23.
На конец марта 25:26. После Баффало в начале апреля 26:26 и потом доехали до 27:31в пользу Овечкина
+2
0
+2
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