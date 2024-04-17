Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх. Меньше голов было только в сокращенном сезоне-2020/21
Александр Овечкин завершил регулярку с 31 шайбой в 79 играх.
Капитан «Вашингтона» отличился в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:1). Победа принесла «Кэпиталс» выход в плей-офф.
38-летний нападающий в этом сезоне провел 79 игр и набрал 65 (31+34) очков. Меньше голов за одну регулярку у Александра было только в сокращенном из-за пандемии коронавируса сезоне-2020/21 (24 в 45 играх).
При этом после 43 игр в этом сезоне на счету Овечкина было только 9 шайб. В следующих 36 матчах он отличился 22 раза.
Александр в 18-й раз достиг отметки 30 шайб за сезон и установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Майка Гартнера (17 таких сезонов).
Всего на его счету 853 шайбы в 1426 играх в рамках регулярок. Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). Погоня за этим рекордом продолжится в следующем сезоне.
По голам с учетом плей-офф (925 в 1573 играх) Овечкин тоже занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (1016 в 1695).
Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 41 шайба
🎆 Овечкин идет в плей-офф-2024! Забил в решающем матче сезона и улыбался
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры
2023/24 - 65 очков (31+34), 79 игр
Всего - 1550 очков (853+697), 1426 игр.
Всего 19 сезонов. 15 выходов в плейофф!
Ови сыграл 13 сезонов с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 15 сезонов 1+.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам с голами 30+, 18 сезонов, у Гартнера -17.
Ови сыграл 14 сезонов с голами 35+, рекорд, как и у Гартнера.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 40+ голов, 13 сезонов, у Гретцки – 12.
Ови единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, 12 сезонов, у Гретцки – 10.
Ови 9 сезонов с голами 50+, как и у Гретцки и Босси.
Сейчас у Ови в карьере НХЛ:
Матчи - 1426
Броски в створ - 6627 - рекорд! (4,7 броска за матч).
Голы - 853 (~0,6- за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы, этот сезон в полтора раза меньше, в 7-8ми матчах ~3 шайбы)
Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!)
Прогноз на окончание сезона 25/26г:
Матчи ~ 1570-1580
Броски ~ 7300+ (~4,5) - 1 место
Голы ~ 895+ (~0,6-) - 1 место
Очки ~ 1650+ - 10 место....
Ничего не меняется, Ови форевэ!
Овечкин-31,
Строум-27.
Бомбардиры:
Строум- 67 (27+40) - рекордный для себя сезон.
Ови- 65очк (31+34) - очков и голов у Ови было меньше только в двух укороченных сезонах. Из полных сезонов этот сезон самый малорезультативный.
Несмотря на это Ови 15й раз из 19 сезонов вышел в плейофф! Поздравляем!!! Больше -16 - только у Питссбурга.
Если , как иногда бывает с командой заскочившей последней, Вашингтон победит победителя регулярки , то появятся большие шансы на Кубок…
Или вылет в первом же круге, но с гордо поднятой головой.😀
Поболеем за Саню!!👏🏻 хотя и Панарин тоже хорош.👍🏻
2008 год осень - 1 гол в 10 играх, апрель 2009 56 номер 1 в лиге с огромным отрывом.
2013 год конец марта - Стэмкос 25, Овечкин 18, середина апреля - 26-27, конец апреля - 29-32. Стэмкос повержен. Никаких тяжёлых травм у него не было ещё.
2015 год январь - Овечкин позади Нэша, Сегина, Стэмкоса. Итог +10 и выше от каждого.
2020 - начало января +9 Пастрняк. Итог на момент прерывания сезона в марте 2020: 48-48.
2024 - на начало года, Строум 13-7. Конец марта/начало апреля 26:26. Итог 31:27.
19 раз подряд лучший по голам в Вашингтоне. 9 раз в лиге.
Возможны какие-то неточности в деталях. Общие расклады таковы.
на как, Холмс? )))
Овечкина прорвало на очередную безголевую серию
интриг остаётся совсем чуть-чуть.
забьет ли хотя бы 15 в этом сезоне (вряд ли)и
хватит ли ума уйти самому после этого сезона, либо руководству кэпиталс придется самим его выпроваживать?
Овечкину удачи в следующей регулярке, надеюсь партнёры по команде будут чаще помогать ему с забитыми шайбами.🏒
На конец марта 25:26. После Баффало в начале апреля 26:26 и потом доехали до 27:31в пользу Овечкина