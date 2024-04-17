Каменский об Овечкине: «Человек – не робот. Был небольшой спад, но он справился, вышел на свой уровень. В 38 лет забросить 31 шайбу – большое достижение»

Валерий Каменский поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

Капитан « » забросил 31 шайбу в нынешнем сезоне. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь (894).

После победы над «Филадельфией» (2:1) «Кэпиталс» вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2024.

«До победы в Кубке Стэнли еще предстоит долгая дорога. Хорошо, что Саша привел свою команду в плей-офф, и они туда попали. Шансы у всех одинаковы, все начинается заново. Мы всем будем болеть и следить за Овечкиным.

Человек – не робот, он не может постоянно работать в одном темпе, поэтому был небольшой спад. Но это произошло в течение двух месяцев всего, мы не знаем из-за чего. Всегда бывают взлеты и падения, но он с ним справился, вышел на свой уровень.

Сейчас Саша показывает тот хоккей, от которого зрители получают удовольствие.

В 38 лет забросить 31 шайбу – это большое достижение. Как он был великим, так и останется. Тем более команду свою притащил в плей-офф.

Он талант, ему ничего не надо доказывать больше, потому что он второй бомбардир в истории , но думаю, что будет первым. Побьет рекорд в следующем сезоне? Саша может все», – сказал член правления ФХР и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.